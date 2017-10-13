Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu ile tansiyonun yükseldiği Bağdat-Erbil hattında gözler son günlerde Kerkük ve çevresindeki askeri hareketliliğe çevrilmiş durumda.
DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabanın Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından geri alınmasıyla kentteki güç dengesi değişmeye başladı.
Kerkük'ün batısında yer alan Salahaddin'in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, DEAŞ'tan geri alınan Havice ilçesi üzerinden ona bağlı Reşad kasabasında kontrolü sağladı, ardından Şii Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına güç takviyesine başladı.
Ağır silahlarla Tazehurmatu'da konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük kent merkezine mesafesi yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü.
Kerkük'teki son askeri güç dengesine bakıldığında Haşdi Şabi'nin vilayetin batı ve güneybatı bölgelerinin tamamını kontrol ettiği görülüyor. Haşdi Şabi, Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde de önemli bir etki alanı elde etmiş durumda.
Buna karşılık Peşmerge güçleri mevcut mevzilerinde kalmaya devam ederken, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil'den güç sevkiyatı yapıyor.
Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü, bölgede kilometreler boyunca karşılıklı mevzilerin meydana geldiği belirtiliyor.
Öte yandan, Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Kerkük'teki askeri operasyon iddiasına ilişkin, oradaki polis güçlerinin varlığını "DEAŞ sonrası yeniden yerleştirilme" olarak nitelendirerek, kentte askeri operasyonun gerçekleştiğini yalanladı.
SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
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