Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:30, 13 Ekim 2017 Cuma
Irak
15:36, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu ile tansiyonun yükseldiği Bağdat-Erbil hattında gözler son günlerde Kerkük ve çevresindeki askeri hareketliliğe çevrilmiş durumda. 

DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabanın Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından geri alınmasıyla kentteki güç dengesi değişmeye başladı.

Kerkük'ün batısında yer alan Salahaddin'in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, DEAŞ'tan geri alınan Havice ilçesi üzerinden ona bağlı Reşad kasabasında kontrolü sağladı, ardından Şii Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına güç takviyesine başladı.

Ağır silahlarla Tazehurmatu'da konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük kent merkezine mesafesi yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü.

Kerkük'teki son askeri güç dengesine bakıldığında Haşdi Şabi'nin vilayetin batı ve güneybatı bölgelerinin tamamını kontrol ettiği görülüyor. Haşdi Şabi, Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde de önemli bir etki alanı elde etmiş durumda.

Buna karşılık Peşmerge güçleri mevcut mevzilerinde kalmaya devam ederken, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil'den güç sevkiyatı yapıyor.

Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü, bölgede kilometreler boyunca karşılıklı mevzilerin meydana geldiği belirtiliyor. 

IRAK IÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Öte yandan, Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Kerkük'teki askeri operasyon iddiasına ilişkin, oradaki polis güçlerinin varlığını "DEAŞ sonrası yeniden yerleştirilme" olarak nitelendirerek, kentte askeri operasyonun gerçekleştiğini yalanladı.



İlgili Konular haşdi şabi Peşmerge ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Rakka ve Deyrizor'daki saldırılarda yaklaşık 370 bin sivil göç etti
Rakka ve Deyrizor'daki saldırılarda yaklaşık 370 bin sivil göç etti

SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
Atina'da göçmenlere saldıran 3 kişi tutuklandı
Atina'da göçmenlere saldıran 3 kişi tutuklandı

Atina'da Göçmenlere karşı ırkçı saldırı düzenleyen 3 aşırı sağcı genç tutuklandı
Kazak-Kırgız sınırı normale döndü
Kazak-Kırgız sınırı normale döndü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.
Antarktika'da binlerce yavru penguen öldü
Antarktika'da binlerce yavru penguen öldü

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlığın, Antarktika’daki binlerce Adelie pengueninin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
BM'den Kamboçya hükümetine eleştiri
BM'den Kamboçya hükümetine eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya'daki sivil ve siyasi hakların hızla bozulduğunu söyledi.
Ürdün Kralı'ndan Hamas ve Fetih anlaşmasına tebrik
Ürdün Kralı'ndan Hamas ve Fetih anlaşmasına tebrik

Ürdün Kralı Abdullah Hamas ile Fetih'in anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik etti
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın tutukluluk süresi uzatıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı
AB Konseyinde 'zehirli duman' paniği
AB Konseyinde 'zehirli duman' paniği

Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.
Çad'ın Nijer'deki askerlerini çekme kararı aldığı iddia edildi
Çad'ın Nijer'deki askerlerini çekme kararı aldığı iddia edildi

Çad hükümetinin, Nijer'de Boko Haram ile mücadele eden askeri birliklerini çekme kararı aldığı öne sürüldü.
ABD'den Afganistan'da İHA'lı DEAŞ operasyonu 20 ölü
ABD'den Afganistan'da İHA'lı DEAŞ operasyonu: 20 ölü

Afganistan'da, ABD'ye ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda 20 DEAŞ mensubu öldürüldü
Peşmerge Kerkük'te bazı noktalardan çekildi
Peşmerge Kerkük'te bazı noktalardan çekildi

Peşmerge Komutanı Mustafa, Haşdi Şabi ve Irak ordusuyla çatışmaya girmemek için bazı noktalardan çekildiklerini duyurdu
Akdeniz de 606 göçmen kurtarıldı
Akdeniz’de 606 göçmen kurtarıldı

Akdeniz’in Libya açıklarında düzenlenen operasyonlarında 241'i çocuk toplam 606 göçmen kurtarıldı.
AB'de 'Katalonya' korkusu
AB'de 'Katalonya' korkusu

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz" dedi
Bağdat yönetiminden 'Kerkük operasyonu' iddialarına yalanlama
Bağdat yönetiminden 'Kerkük operasyonu' iddialarına yalanlama

Bağdat yönetimi, "Kerkük'e operasyon başlatıldığı" iddiasını yalanladı
Kaliforniya'daki büyük yangında ölü sayısı 31'e yükseldi
Kaliforniya'daki büyük yangında ölü sayısı 31'e yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 31'e çıktı.

Haberler

Bağdat yönetiminden 'Kerkük operasyonu' iddialarına yalanlama
Bağdat yönetiminden 'Kerkük operasyonu' iddialarına yalanlama

İbadi'den 'Kerkük'e askeri operasyon' iddialarına cevap
İbadi'den 'Kerkük'e askeri operasyon' iddialarına cevap

IKBY: Bağdat ile ön koşulsuz diyaloğa hazırız
IKBY Bağdat ile ön koşulsuz diyaloğa hazırız

IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 24'üncü gününde
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 24'üncü gününde

İbadi: Referandum iptal edilmeden müzakere yok
İbadi Referandum iptal edilmeden müzakere yok

IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı
IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı

Irak'taki Hemrin Dağları DEAŞ'tan kurtarıldı
Irak'taki Hemrin Dağları DEAŞ'tan kurtarıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 