15:52, 13 Ekim 2017 Cuma

Yeni MTV zam oranı belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir önerge verdi.

MTV ZAM ORANI DA DEĞİŞTİRİLDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, tasarının, "MTV'ye yüzde 40 zam getirmesi" nedeniyle tartışmalara neden olan 29. maddesi üzerinde verdiği önerge kabul edildi.

Buna göre, MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı; 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üzerindeki araçlar için ise yüzde 15'in üzerine yüzde 10 puanlık artışla yüzde 25 olarak uygulanacak.

Önerinin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, herhangi bir yasal düzenleme yapılmasaydı 2018'de MTV'nin yeniden değerleme oranında artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu oran yüzde 15 oranında. Bu önergede, 1300 cc araçlara yeniden değerlemeye tekabül eden bir rakam artırıldı. Yani aslında bu gruptaki araçlar için yeni yılda ilave hiçbir zam yapılmamış oldu. 1300 cc dışındaki araçlar için ise herhangi bir yasal düzenleme yapmaysadık yeniden değerleme oranında bir artış olacaktı. Bu oran yüzde 15'ti. Önergeyle, yeniden değerleme oranının üzerinde ilave 10 puan yapmak üzere bir artış öngörüldü. Bundan önceki maddelerde de geri çektiğimiz hususlarla ilgili, Bütçe ve Orta Vadeli Pogram çerçevesinde hem makro ekonomik hedeflerimizi hem de bütçeye ilişkin için açıklamaları da orta vadeli program ve bütçeyi buraya getirdiğimiz zaman paylaşacağım."

GELİR VERGİSİ ORANI DEĞİŞMEDİ

"Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde de önergeyle tasarıdan çıkarıldı. Böylece, üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

AĞBAL: 24 EKİM'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KOMİSYONDA BAŞLAYACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yetiştirebilirsek haftaya pazartesi 2018 yılı bütçesini başbakanlığa oradan da Meclise teslim etmeyi düşünüyoruz. Sanıyorum Plan ve Bütçe Komisyonunun programına göre 24 Ekim'de de burada 2018 yılı bütçe görüşmeleri başlayacak." dedi.

Bakan Ağbal bir soru üzerine, "Yetiştirebilirsek haftaya pazartesi 2018 yılı bütçesini Başbakanlığa oradan da Meclise teslim etmeyi düşünüyoruz. Sanıyorum Plan ve Bütçe Komisyonunun programına göre 24 Ekim'de de burada 2018 yılı bütçe görüşmeleri başlayacak. " ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Ağbal, muhalefet milletvekilerinin "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki kaldırılacak vergilere" veraset ve intikal vergisinin dahil olup olmadığının sorması üzerine, "Bu düzenleme vatandaşın veraset ve intikal vergisi ödemesini engellemez, ödemesi lazım. Çünkü, veraset ve intikal vergisi ölüme bağlı bir vergi. Ölüm anından itibaren terekeyi devralan mirascılar için vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.

Toplulaştırma işlemleri yapılırken ortaya çıkan tapu harç ve damga vergisi gibi vergilerin muafiyet kapsamında olduğunu vurgulayan Ağbal, veraset ve intikal vergisinin bir işlem değil bir servet vergisi olduğunu kaydetti.