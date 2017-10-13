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Sudan'da Türkçe kurslarına 3 bin başvuru
Sudan'da Türkçe kurslarına 3 bin başvuru

Yunus Emre Enstitüsü Hartum Kültür Merkezince açılan Türkçe kurslarına 3 bin Sudanlının başvurduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi yaptığı açıklamada, ülkede henüz bir yıldır faaliyet gösterdiklerini ancak karşılaştıkları ilginin çok yoğun olduğunu söyledi.

Kasım 2016'dan bu yana 900 öğrenciye ulaştıklarını belirten Bahçi, "Türkçe Sudanlılar tarafından çok ilgi gören bir dil konumuna geldi. Bizlere çok farklı kişilerden talepler geliyor. Örneğin, resmi kurumlardan, üniversitelerden ve halktan Türkçe dersleri isteniyor. Herhangi bir reklam yapmamamıza rağmen Türkçe derslerine yaklaşık 3 bin başvuru oldu." dedi.

Bahçi, bu kadar kişiye ders vermelerinin ilk etapta mümkün olmadığını, yine de taleplere yetişmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kursta 6 okutmanla çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Bahçi, yeni eğitim-öğretim yılında 520 öğrenciye Türkçe öğreteceklerini bildirdi.

Bahçi, Türkoloji projesi kapsamında birkaç üniversiteyle irtibatlı olduklarını da aktardı.

Türk Kültür Merkezi öğrencilerinden Mübarek Hasan da ülkedeki Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türkçe Bölümünde okuduğunu söyleyerek, "YEE'nin bu kurslarından çok memnunum. Okul haricinde öğrendiğim Türkçemi geliştirmeye yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerden Naid İsa, "Kendi kendime Türkçe öğrenmeye başlamıştım. Arkadaşlarımdan YEE’nin kurslarını duyduğumda hemen başvuru yaptım. Türkleri çok seviyorum. Onların tarihini okumak istiyorum. Bu sebeple Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular sudan Sudan Hartum Yunus Emre Enstitüsü
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