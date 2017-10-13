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Pendik'te okula giren saldırgan, 3 öğrenciyi vurdu
Pendik'te okula giren saldırgan, 3 öğrenciyi vurdu

İstanbul Pendik'te av tüfeğiyle okula giren bir saldırgan, 3 öğrenciyi yaraladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, sığındığı lisede bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, adı henüz öğrenilemeyen zanlı Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında, tartıştığı kız arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayda, polisten kaçan zanlı yakınlardaki Pendik Ticaret Meslek Lisesi'ne girdi. Daha sonra bileklerini keserek intihara kalkışan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

Yaralanan 3 kişi ile zanlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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