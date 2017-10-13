BM'den Kamboçya hükümetine eleştiri

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Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya İçişler Bakanlığının, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) kapatılması için yasal süreç başlatmasının ardından, "Kamboçyalıların, açık ve ciddi bir siyasi tartışmaya girmesi için muhalefet partisinin varlığına ve korku ya da yıldırma söz konusu olmaksızın faaliyette bulunmasına izin verilmeli." dedi.
Kyodo ajansının haberine göre Smith, "Demokrasi ses ve seçim üzeredir. CNRP'nin dağıtılması, hükümetin her seviyesinde Kamboçyalıların sesini ve seçimini etkileyecektir. Bu da hükümetin temsil edebilirliği konusunda ciddi kaygılar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Hükümeti, sivil ve siyasi haklar ile temel özgürlüklere saygı duyma konusunda uyaran İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin geçen ay yaptığı çağrıyı tekrarladığını dile getiren Smith, "Ben aynı zamnda hükümetin bu durumu hukukun üstünlüğü kisvesi altında yapıyor olmasından endişe ediyorum." yorumunda bulundu.
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bir muhalefet partisi kapansa dahi ülkede beş muhalefet partisinin kalacağını söyledi.
CNRP liderleri ise Kamboçya'daki tek muhalefet partisi olduklarını dile getiriyor.
CNRP lideri Kem Sokha, 3 Eylül'de gece yarısı başkent Phnom Penh'teki evine çok sayıda polisin düzenlediği baskınla tutuklanmıştı.
Hükümetten yapılan açıklamada, Kem Sokha'nın yabancı ülkelerle Kamboçya'ya karşı iş birliği içinde olduğuna dair kanıtlar bulunduğu belirtilmişti. Açıklamada, Kem Sokha'nın eylemleri "vatan hainliği" olarak nitelendirilmişti.
Kem Sokha'nın tutuklanmasından bu yana Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin 55 milletvekilinin neredeyse yarısı tutuklanma korkusu ve güvenlik endişesiyle ülkeden ayrılmıştı.
Kem Sokha ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
Ülkede genel seçimlerin Temmuz 2018'de yapılması planlanıyor.
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