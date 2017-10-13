Antarktika'da binlerce yavru penguen öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) desteklediği Fransız bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, Antarktika'da Petrels Adaları'ndaki bir penguen kolonisi incelendi. Bilim adamları, bölgedeki binlerce penguen yavrusunun açlıktan öldüğünü sadece 2 tanesinin hayatta kaldığını bildirdi.
Araştırmaya göre, bölgede iklim değişikliğinin yol açtığı yoğun buz kütlesi nedeniyle penguenlerin yiyecek bulmak için daha uzun mesafeleri kat ettikleri ve yavrularını bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi. Arkada bırakılan penguen yavrularının açlıktan ve vücut sıcaklıklarını koruyamadıklarından öldükleri belirtildi.
Antarktika'nın doğusundaki penguen kolonisinin korunması için acil önlem alınması konusunda çağrıda bulunan araştırmacılar, özellikle "krill" denilen karidese benzer küçük balıkların avlanmasının yasaklanmasının penguenlerin yiyecek bulma sorununu azaltacağını dile getirdi.
Araştırmada böyle bir "felaketin" en son 2015'te yaşandığına dikkat çekildi.
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