17:46, 13 Ekim 2017 Cuma

Kazak-Kırgız sınırı normale döndü





Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan ile Kırgızistan arasında yaşanan siyasi gerilim sınır kapılarında krize yol açmıştı. Sınır kapılarının Kazakistan tarafından sıkı kontrole alınması sonrasında uzun araç kuyrukları oluşmuştu. "Azattyk Radiosu" adlı Kırgız haber ajansının verdiği habere göre 12 Ekim Perşembe akşamından itibaren sınırdaki geçişler yeniden normale döndü. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Bilindiği gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kırgızistan'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Ömürbek Babanov ile görüşüp açıkça desteğini belirtmesi iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. Bu görüşmenin ardından Kırgızistan, Kazakistan'a protesto notası vermişti. Kaynak: QHA

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