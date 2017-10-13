Atina'da göçmenlere saldıran 3 kişi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Aspropirgos’ta iki Pakistanlı işçiyi döven saldırganlardan üçü tutuklandı. Irkçı saldırıyı düzenlenen 17 yaşındaki iki kişi ile 18 yaşında bir kişi Attiki Polisi tarafından tutuklandı.
Azınlıkçam haber sitesinde yer alan habere göre faillerin aşırı sağcı olduğu ve evlerinde cop ve başka cisimlerin ele geçirildiği belirtilirken, saldırganları resmi olarak Altın Şafak ile bağını ortaya koyacak verilerin ise olmadığı belirtildi.
Üç saldırganın geçmişte sabıkalı olduğu ve polis tarafından iyi bilindiği belirtilirken, geçmişteki saldırılardan birinin de yine ırkçı saldırı olduğu kaydedildi. Saldırganların geçmişte polislere de saldırdığı biliniyor.
Faillerin eski Sovyetler Birliği’nden gelme Yunanlar olduğu kaydedildi.
Yunanistan Polisi bu üç failin yanında bulunan diğer üç gence de ulaşmak içi çalışmalarını sürdürüyor
SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
Atina'da Göçmenlere karşı ırkçı saldırı düzenleyen 3 aşırı sağcı genç tutuklandı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.
Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlığın, Antarktika’daki binlerce Adelie pengueninin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya'daki sivil ve siyasi hakların hızla bozulduğunu söyledi.
Ürdün Kralı Abdullah Hamas ile Fetih'in anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik etti
Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı
Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.
Çad hükümetinin, Nijer'de Boko Haram ile mücadele eden askeri birliklerini çekme kararı aldığı öne sürüldü.
Afganistan'da, ABD'ye ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda 20 DEAŞ mensubu öldürüldü
Peşmerge Komutanı Mustafa, Haşdi Şabi ve Irak ordusuyla çatışmaya girmemek için bazı noktalardan çekildiklerini duyurdu
Akdeniz’in Libya açıklarında düzenlenen operasyonlarında 241'i çocuk toplam 606 göçmen kurtarıldı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz" dedi
Bağdat yönetimi, "Kerkük'e operasyon başlatıldığı" iddiasını yalanladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 31'e çıktı.