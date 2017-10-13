Güncelleme: 18:21, 13 Ekim 2017 Cuma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye taleplerine red





FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına ara verildi. Tahliye taleplerine ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamaların kapalı yapılmasına yönelik talepleri reddetti. Kuleli Askeri Lisesi'nde olay günü kaç erin bulunduğuna ve kaçının darbe girişimi faaliyetine katıldığının bildirilmesine karar veren mahkeme, mağdurların ne şekilde yaralandığına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Mahkeme, iki ayrı reddi hakim talebini de değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Duruşma, 27 Kasım'dan itibaren hafta boyunca Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda devam edecek. 25 SANIK SAVUNMA YAPTI Bu arada, pazartesi günü başlayan davanın 5 gün süren oturumlarında 25 sanığın savunması alındı. Duruşmalar sırasında bazı sanıkların ve müştekilerin avukatları arasında sözlü tartışmalar yaşandı. İzleyicilerin de müdahil olmasıyla gerginliğin arttığı duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Taner Akıncı, salonunun düzenini bozan hareketler sergileyenlerin dışarı çıkarılacağı konusunda tarafları uyardı.

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