İngiltere'de 100 milyon sterlinlik 'yüzen saray' tartışmaları

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu.
Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Kraliçe için tasarlanan 104 metrelik özel yata bazı bakanlar onay verdi.
“Yüzen saray” diye nitelendirilen 34 yolcu kapasiteli yatta, Kraliçeyi koruyacak deniz piyadesi timinin yanı sıra 125 mürettebat da görev yapabilecek. 100 kişilik toplantı salonu bulunacak yat, 45 gün aralıksız denizde kalarak 6 bin mil yol alabilecek.
Helikopter pisti de bulunacak yatın, yıllık işletme maliyetinin 10 milyon sterlini bulması bekleniyor.
Tasarımı 1997’de bitirilen yat projesi, o yıl iktidara gelen İşçi Partili Başbakan Tony Blair tarafından rafa kaldırılmıştı.
Proje, geçen mart ayında yeniden gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın desteğini aldı. Kraliçenin özel yatının "ülkenin yumuşak gücüne büyük bir katkısı olacağını" savunan Johnson, bununla birlikte projenin devlet kaynağıyla değil, özel bağışlarla hayata geçirilmesinin uygun olacağını söylemişti.
Projenin destekçileri, yatın Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından yeniden elde etmeyi hayal ettiği “küresel Britanya” imajına hizmet edeceğini savunuyor.
Yatın 100 milyon sterlini bulması öngörülen maliyetinin, toplanacak bağışlarla karşılanması öngörülse de projeye karşı çıkanlar, bunu “dev bir israf” olarak nitelendiriyor.
Kraliçe 2. Elizabeth’in 44 yıl kullandığı Britannia adlı özel yat, 1997’de hizmet dışına çıkarılmıştı. 2. Elizabeth’in 968 devlet ziyaretinde kullandığı yatla bir milyon mil yol katedilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şu aşamada çekilmeyeceğini ancak Başkan Donald Trump'ın Kongreden anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini isteyeceğini söyledi
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, devam eden Brexik müzakere sürecinde Avrupa Birliği’ni “düşman” olarak tanımladı.
Hükümetin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden seçim komisyonu karşıtı protesto gösterilerinde polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
İdlib yetimhanelerindeki çocuklar, Kızılay yetkililerinin dağıttığı hediye ve bisküvileri sevinçle karşıladı
Hindistan, bugün 18 ve son 3 haftada 57 Arakanlı Müslümanı sınır dışı etti
İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinliler, köy yollarının yıllardır kapalı tutulmasını protesto ettiler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak olan ve “yüzen saray” olarak nitelendirilen 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu
SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
Atina'da Göçmenlere karşı ırkçı saldırı düzenleyen 3 aşırı sağcı genç tutuklandı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.
Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlığın, Antarktika’daki binlerce Adelie pengueninin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya'daki sivil ve siyasi hakların hızla bozulduğunu söyledi.
Ürdün Kralı Abdullah Hamas ile Fetih'in anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik etti
Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı
Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.