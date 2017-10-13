Güncelleme: 18:55, 13 Ekim 2017 Cuma

Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu. Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi. Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

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