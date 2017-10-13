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Güncelleme: 19:19, 13 Ekim 2017 Cuma

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'Gezi'nin sapanlı teyzesi' DHKP/C üyeliğinden tutuklandı
'Gezi'nin sapanlı teyzesi' DHKP/C üyeliğinden tutuklandı

Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen Emine Cansever'in, DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen Emine Cansever, DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, geçen hafta terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Emine Cansever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Cansever, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Cansever'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen şüpheli Cansever, Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.



İlgili Konular gezi parkı olayları DHKP/C operasyonu Emine Cansever
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