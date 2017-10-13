İdlib’teki yetim çocuklar koruma altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye’nin İdlib operasyonu devam ederken bölgede yaşayan halka yardımlar da sürüyor. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların barındığı yetimhanelerdeki Suriyelilere yardım elini uzatan Kızılay, gıda kolisi, süt ve bisküvi kolileri dağıttı. Kızılay’ın İdlib’te 12 yetimhanesi bulunuyor.
Şu anda Kızılay’ın bu yetimhanelerinde 9 bin çocuk barınıyor. Öğretmeleri, bakıcıları var, bir kısmının da babası ölmüş annesi başında duruyor. Her türlü iaşeleri ile eğitimleri ise Kızılay tarafından sağlanıyor. Yetimhane’de Suriyeli öğretmenler tarafından eğitilen yetim çocukların yüzünü güldüren Kızılay, öğretmenlerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.
İdlip’te Türkiye’den başka STK’ların kurduğu yetimhanelerle birlikte koruma altındaki çocuk sayısının on binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şu aşamada çekilmeyeceğini ancak Başkan Donald Trump'ın Kongreden anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini isteyeceğini söyledi
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, devam eden Brexik müzakere sürecinde Avrupa Birliği’ni “düşman” olarak tanımladı.
Hükümetin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden seçim komisyonu karşıtı protesto gösterilerinde polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
İdlib yetimhanelerindeki çocuklar, Kızılay yetkililerinin dağıttığı hediye ve bisküvileri sevinçle karşıladı
Hindistan, bugün 18 ve son 3 haftada 57 Arakanlı Müslümanı sınır dışı etti
İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinliler, köy yollarının yıllardır kapalı tutulmasını protesto ettiler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak olan ve “yüzen saray” olarak nitelendirilen 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu
SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
Atina'da Göçmenlere karşı ırkçı saldırı düzenleyen 3 aşırı sağcı genç tutuklandı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.
Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlığın, Antarktika’daki binlerce Adelie pengueninin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya'daki sivil ve siyasi hakların hızla bozulduğunu söyledi.
Ürdün Kralı Abdullah Hamas ile Fetih'in anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik etti
Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı
Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.