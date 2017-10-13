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İdlib’teki yetim çocuklar koruma altında
İdlib’teki yetim çocuklar koruma altında

İdlib yetimhanelerindeki çocuklar, Kızılay yetkililerinin dağıttığı hediye ve bisküvileri sevinçle karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’nin İdlib operasyonu devam ederken bölgede yaşayan halka yardımlar da sürüyor. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların barındığı yetimhanelerdeki Suriyelilere yardım elini uzatan Kızılay, gıda kolisi, süt ve bisküvi kolileri dağıttı. Kızılay’ın İdlib’te 12 yetimhanesi bulunuyor.

Kızılay

Şu anda Kızılay’ın bu yetimhanelerinde 9 bin çocuk barınıyor. Öğretmeleri, bakıcıları var, bir kısmının da babası ölmüş annesi başında duruyor. Her türlü iaşeleri ile eğitimleri ise Kızılay tarafından sağlanıyor. Yetimhane’de Suriyeli öğretmenler tarafından eğitilen yetim çocukların yüzünü güldüren Kızılay, öğretmenlerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İdlip’te Türkiye’den başka STK’ların kurduğu yetimhanelerle birlikte koruma altındaki çocuk sayısının on binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.



İlgili Konular Kızılay idlib Kerem Kınık
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