19:33, 13 Ekim 2017 Cuma

İdlib’teki yetim çocuklar koruma altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’nin İdlib operasyonu devam ederken bölgede yaşayan halka yardımlar da sürüyor. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların barındığı yetimhanelerdeki Suriyelilere yardım elini uzatan Kızılay, gıda kolisi, süt ve bisküvi kolileri dağıttı. Kızılay’ın İdlib’te 12 yetimhanesi bulunuyor.

Şu anda Kızılay’ın bu yetimhanelerinde 9 bin çocuk barınıyor. Öğretmeleri, bakıcıları var, bir kısmının da babası ölmüş annesi başında duruyor. Her türlü iaşeleri ile eğitimleri ise Kızılay tarafından sağlanıyor. Yetimhane’de Suriyeli öğretmenler tarafından eğitilen yetim çocukların yüzünü güldüren Kızılay, öğretmenlerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İdlip’te Türkiye’den başka STK’ların kurduğu yetimhanelerle birlikte koruma altındaki çocuk sayısının on binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.