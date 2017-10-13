TRT World Forum İstanbul'da yapılacak

TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "TRT World Forum", 18 ve 19 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.
TRT World'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün sürecek ve "Belirsizlik çağında değişime i̇lham olmak" temasıyla gerçekleştirilecek forumda, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, insani yardımlar, uluslararası alanda yaşanan krizler ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katılımı beklenen forumda, İspanya'nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X'in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel'in de arasında bulunduğu yaklaşık 400 siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sivil toplum çalışanı bir araya gelecek.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda İnanç ve Topluluklardan Sorumlu Bakanlık görevinden, ülkesinin Gazze politikası nedeniyle istifa eden, İngiltere'nin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeede Warsi de panelistler arasında bulunacak.
Forumun resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları, eğitim sponsorluğunu İbn Haldun Üniversitesi, global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı ve medya sponsorluğunu Reuters Haber Ajansı üstleniyor.
Muhabir: Güç Gönel
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
TRT World'un bu yıl ilk kez düzenlediği forumda, birçok ülkeden yaklaşık 400 siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazeteci, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, insani yardımlar ve krizleri ele alacak.
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