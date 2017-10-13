Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:13, 13 Ekim 2017 Cuma
Afrika
19:43, 13 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Kenya'da seçim komisyonu karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü
Kenya'da seçim komisyonu karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü
Foto: Arşiv

Hükümetin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden seçim komisyonu karşıtı protesto gösterilerinde polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da seçim komisyonu karşıtı protestolarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Siaya eyaletinin Bondo şehrinin Polis Şefi Paul Kiarie, protesto esnasında Bondo'daki bir polis karakoluna saldıran göstericilere polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin vurularak öldüğünü söyledi.

Kiarie, ayrıca karakola saldıran göstericilerden 3'ünün polisin ateş açarak müdahale etmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Nyanza Bölge Koordinatörü Wilson Njega, Bonda kasabasında dükkanları yağmalamak isteyen protestocuların polise saldırdığını, yaşanan çatışmada da bir göstericinin polis tarafından vurularak öldürdüğünü kaydetti.

Kenya hükümetinin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin yaşandığı Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerinde ise polisin seçim komisyonu karşıtı protestoları bastırabilmek için göstericilerin üzerine ateş açtığı belirtiliyor.

Migori eyaletinde polisin göstericilere ateş açması sonucu Jeniffer Njenda isimli 75 yaşında bir kadının omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, dün yaptığı basın açıklamasında, muhalefetin düzenlediği seçim komisyonu karşıtı gösterileri, "barışı ihlal tehlikesi" taşıdığı gerekçesiyle başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Mombasa eyaletlerinde yasaklandığını duyurmuştu.

Matiangi, yasak kararının "mevcut açık ve yakın bir tehlikeden" dolayı Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda alındığını belirtmişti.

Kenya'da seçim komisyonu başkanı ve üyelerinin istifasını isteyen muhalefet destekçileri, Nairobi, Mombasa ve Kisumu eyaletleri başta olmak üzere son bir aydır ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

Öte yandan, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın birkaç gün önce başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından daha önce 8 Ağustos'ta yapılan ancak iptal edilen seçime katılan adayların 26 Ekim'deki yarışa dahil olabilecekleri duyuruldu.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını duyurmuştu.



İlgili Konular kenya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
ABD İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyecek
ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şu aşamada çekilmeyeceğini ancak Başkan Donald Trump'ın Kongreden anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini isteyeceğini söyledi
Birleşik Krallık Maliye Bakanı AB yi 'düşman' olarak tanımladı
Birleşik Krallık Maliye Bakanı, AB’yi 'düşman' olarak tanımladı

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, devam eden Brexik müzakere sürecinde Avrupa Birliği’ni “düşman” olarak tanımladı.
Kenya'da seçim komisyonu karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü
Kenya'da seçim komisyonu karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü

Hükümetin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden seçim komisyonu karşıtı protesto gösterilerinde polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
İdlib teki yetim çocuklar koruma altında
İdlib’teki yetim çocuklar koruma altında

İdlib yetimhanelerindeki çocuklar, Kızılay yetkililerinin dağıttığı hediye ve bisküvileri sevinçle karşıladı
Hindistan Arakanlıları Bangladeş'e sınır dışı ediyor
Hindistan, Arakanlıları Bangladeş'e sınır dışı ediyor

Hindistan, bugün 18 ve son 3 haftada 57 Arakanlı Müslümanı sınır dışı etti
Filistinliler yıllardır kapalı olan köy yollarının açılmasını istiyor
Filistinliler yıllardır kapalı olan köy yollarının açılmasını istiyor

İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinliler, köy yollarının yıllardır kapalı tutulmasını protesto ettiler
İngiltere'de 100 milyon sterlinlik 'yüzen saray' tartışmaları
İngiltere'de 100 milyon sterlinlik 'yüzen saray' tartışmaları

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak olan ve “yüzen saray” olarak nitelendirilen 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu
Rakka ve Deyrizor'daki saldırılarda yaklaşık 370 bin sivil göç etti
Rakka ve Deyrizor'daki saldırılarda yaklaşık 370 bin sivil göç etti

SNHR, Esed rejimi ve Rus güçlerinin son 3 ayda Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 370 bin sivilin göç ettiğini açıkladı.
Atina'da göçmenlere saldıran 3 kişi tutuklandı
Atina'da göçmenlere saldıran 3 kişi tutuklandı

Atina'da Göçmenlere karşı ırkçı saldırı düzenleyen 3 aşırı sağcı genç tutuklandı
Kazak-Kırgız sınırı normale döndü
Kazak-Kırgız sınırı normale döndü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasındaki Korday sınır kapısındaki uzun kuyruklar bugün itibari ile sona erdi.
Antarktika'da binlerce yavru penguen öldü
Antarktika'da binlerce yavru penguen öldü

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlığın, Antarktika’daki binlerce Adelie pengueninin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
BM'den Kamboçya hükümetine eleştiri
BM'den Kamboçya hükümetine eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya insan hakları özel temsilcisi Rhona Smith, Kamboçya'daki sivil ve siyasi hakların hızla bozulduğunu söyledi.
Ürdün Kralı'ndan Hamas ve Fetih anlaşmasına tebrik
Ürdün Kralı'ndan Hamas ve Fetih anlaşmasına tebrik

Ürdün Kralı Abdullah Hamas ile Fetih'in anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı tebrik etti
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye karşı yığınak

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın tutukluluk süresi uzatıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı
AB Konseyinde 'zehirli duman' paniği
AB Konseyinde 'zehirli duman' paniği

Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.

Haberler

Kenya'da muhalefetin protesto gösterileri yasaklandı
Kenya'da muhalefetin protesto gösterileri yasaklandı

Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İptal sonrası Kenyatta'dan yargıya 'değişim' mesajı
İptal sonrası Kenyatta'dan yargıya 'değişim' mesajı

Kenya'da lise yatakhanesinde yangın: 7 ölü
Kenya'da lise yatakhanesinde yangın 7 ölü

Kenya'da tartışmalı seçimler iptal edildi
Kenya'da tartışmalı seçimler iptal edildi

Kenya’da Seçimlerin Hatırlattıkları: Küresel Yatırımcılar ve Kırılgan Siyaset
Kenya da Seçimlerin Hatırlattıkları Küresel Yatırımcılar ve Kırılgan Siyaset

Kenya'da başkanlık seçimi mahkemeye taşınıyor
Kenya'da başkanlık seçimi mahkemeye taşınıyor

Kenya'da Uhuru Kenyatta ikinci kez devlet başkanı
Kenya'da Uhuru Kenyatta ikinci kez devlet başkanı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 