19:43, 13 Ekim 2017 Cuma

Kenya'da seçim komisyonu karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da seçim komisyonu karşıtı protestolarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Siaya eyaletinin Bondo şehrinin Polis Şefi Paul Kiarie, protesto esnasında Bondo'daki bir polis karakoluna saldıran göstericilere polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin vurularak öldüğünü söyledi.

Kiarie, ayrıca karakola saldıran göstericilerden 3'ünün polisin ateş açarak müdahale etmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Nyanza Bölge Koordinatörü Wilson Njega, Bonda kasabasında dükkanları yağmalamak isteyen protestocuların polise saldırdığını, yaşanan çatışmada da bir göstericinin polis tarafından vurularak öldürdüğünü kaydetti.

Kenya hükümetinin yasaklamasına rağmen ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin yaşandığı Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerinde ise polisin seçim komisyonu karşıtı protestoları bastırabilmek için göstericilerin üzerine ateş açtığı belirtiliyor.

Migori eyaletinde polisin göstericilere ateş açması sonucu Jeniffer Njenda isimli 75 yaşında bir kadının omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, dün yaptığı basın açıklamasında, muhalefetin düzenlediği seçim komisyonu karşıtı gösterileri, "barışı ihlal tehlikesi" taşıdığı gerekçesiyle başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Mombasa eyaletlerinde yasaklandığını duyurmuştu.

Matiangi, yasak kararının "mevcut açık ve yakın bir tehlikeden" dolayı Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda alındığını belirtmişti.

Kenya'da seçim komisyonu başkanı ve üyelerinin istifasını isteyen muhalefet destekçileri, Nairobi, Mombasa ve Kisumu eyaletleri başta olmak üzere son bir aydır ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

Öte yandan, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın birkaç gün önce başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından daha önce 8 Ağustos'ta yapılan ancak iptal edilen seçime katılan adayların 26 Ekim'deki yarışa dahil olabilecekleri duyuruldu.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmiş, Seçim Komisyonu ise devlet başkanı seçiminin 26 Ekim'de yeniden yapılacağını duyurmuştu.