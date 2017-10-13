Eğitim-Bir-Sen'den 'Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı' değerlendirmesi

Eğitim-Bir-Sen'den “Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı”na ilişkin değerlendirme yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 12 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklama ile yükseköğretime geçişte uygulanacak yeni sistemin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmıştır. İlk olarak, bu yıl uygulanacak olan yeni yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak değiştirilmiştir.
YKS’nin Haziran ayının ilk cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirilmesi; sabah birinci oturumun, öğleden sonra ikinci oturumun, dil sınavının ise aynı haftanın pazar günü yapılması planlanmaktadır.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde temel Türkçe ve matematik bilgisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. İlk aşama sınavının puan hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:
Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı): [Türkçe Testi (yüzde 50)] +[Temel Matematik Testi (yüzde 50)]
İlk aşama sınavı, önlisans programlarına yerleşme ve ikinci sınavın puanının hesaplanması için ön şart olarak konulmuştur. 150 puanın altında alanların ikinci aşama sınav puanı hesaplanmayacak, 150 puan ve üzeri alanlar önlisans programlarına yerleşmek için bu puanı kullanacaktır. İlk aşama sınavında 180 ve üzeri puana sahip olanlar lisans programı tercih edebileceklerdir. Buna ilaveten, ilk aşama sınavında 200 ve üzeri puan alanlar, bu puanı bir sonraki yıl da kullanabilecekler.
İkinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere, dört test yer alacak ve her bir testte toplam 40 soru sorulacaktır. Sözel alandan bir programa yerleşmek isteyenlerin Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 ve Sosyal Bilimler testlerini, sayısal alandan bir programa yerleşmek isteyenlerin Matematik, Fen Bilimleri testlerini, eşit ağırlık alanından bir programa yerleşmek isteyenlerin ise Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 ve Matematik testlerini cevaplaması gerekmektedir. Puan hesaplaması sürecinde her bir testin ikinci aşamanın puanlamasına katkısı yüzde 50 oranındadır.
Toplam yerleşme puanı hesaplamasında ilk aşama sınavının puanının yüzde 40 ve ikinci aşama puanının yüzde 60’ı dikkate alınacaktır. Ortaöğretim başarı puanının hesaplamaya katkısında bir değişiklik yapılmamış ve meslek lisesi mezunlarına alan odaklı ek puan uygulamasının devam etmesi kararı alınmıştır.
-Genel olarak değerlendirildiğinde, yükseköğretime geçiş sistemindeki düzenlemenin bir sadeleştirmeden ibaret olmayan önemli ve kapsamlı değişiklikler içerdiği, bazı alanlara önemli müdahalelerin yapıldığı görülmektedir. Bu tür değişiklilerin hem ortaöğretim hem de yükseköğretim sistemi üzerinde büyük etkilerinin olması muhtemeldir.
-Milyonlarca adayı, aileyi ve toplumun geleceğini ilgilendiren üniversiteye giriş sisteminde yapılacak değişikliklerin; eğitimin ilgili paydaşlarıyla görüş alışverişi yapılmadan, konunun hassas ve sıkıntılı noktaları tecrübeler ışığında değerlendirilmeden, dahası demokratik teamüller yerine getirilmeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanması, bir eksiklik olarak görülmektedir.
-YGS’ye ve LYS’ye göre yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş olması ve toplam soru sayının azaltılmış olması, ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, sınavın geçerliğini azaltmıştır.
YGS’de 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri sorusu ile toplamda 160 soru sorulurken, yeni sistemde 40 Matematik ve 40 Türkçe sorusu sorulacaktır. LYS’de ise Matematik ve Geometri testlerinde toplam 80 soru, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde toplam 90 soru, Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya 1 testinde toplam 80 soru, Tarih, Coğrafya 2 ve Felsefe testlerinde toplam 90 soru sorulurken yeni sistemde her bir testte 40 soru sorulacaktır. Özetle, sınavdaki toplam soru sayısının azaltılması, ölçmenin daha az hassas yapılması anlamına gelmektedir. Soru sayısının azaltılması nedeniyle, aynı sayıdaki nette çok fazla sayıda öğrenci yığılabilecektir.
-Adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılmış olması, ortaöğretimi olumsuz etkileyecektir.
YGS’de tüm adayların Türkçe ve Matematik testlerine ilaveten Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarındaki temel bilgi ve becerilere sahip olması beklenmekteydi. Ancak, yeni sistemin ilk oturumunda Sosyal ve Fen Bilimleri alanındaki sorular tümüyle kaldırılmıştır. Bu kapsam daraltması, öğrencilerin daha tek yönlü bir şekilde yetişmesine, temel Sosyal ve Fen Bilimleri alanındaki dersleri ihmal etmelerine; ayrıca, özellikle sayısal ve eşit ağırlık alanında tercihte bulunacak öğrencilerin lise öğrenimlerinde temel Sosyal Bilimler derslerini ihmal etmelerine neden olacaktır. Özetle, öğrenciler sınavda yapmak zorunda olmadıkları ders gruplarını ihmal edeceklerdir. Bu ise lise eğitimini olumsuz etkileyecek bir husustur.
-İki sınavın aynı gün yapılması ve ilk aşama sınavın sonuçları açıklanmadan ikinci aşama sınava girilmesi, aşamalı sınav mantığına aykırıdır.
YGS Mart-Nisan aylarında, LYS ise Haziran ayında yapılmaktaydı. İlk aşama sınav sonucu belli olduktan sonra LYS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenmekteydi. 1980’li ve 1990’lı yıllar boyunca başarılı bir şekilde uygulanan ÖSS ve ÖYS de aynı şekilde iki aşamalı bir mantığa sahipti. Yeni sistemde iki oturumun aynı günde yapılacak olması, fiilen aşamalı sistemin kaldırılması demektir. Böyle bir müdahale, öğrenciler üzerindeki sınav baskısının azalmasına değil, tam tersine artmasına neden olacaktır. Çünkü farklı günlerdeki oturumlarda yapılan sınavlarda öğrenciler, herhangi bir oturumdaki dezavantajlarını diğer günlerdeki oturumlarda kapatmaya çalışmaktaydılar. Ancak yeni sistemde bunun yapılması mümkün görülmemektedir. Öğrencilerin sabah oturumundaki sınav sonuçları belli olmadan (belki de yeterli puanı almadan) ikinci sınava girmeleri, sınavın kendisini ve sonuçlarını sürekli tartışmalı hâle getirme ihtimalini içinde barındırmaktadır.
-İlk aşama sınavından alınan 200 ve üzeri puanın bir sonraki yıl da kullanabilecek olması önemli bir değişikliktir. Bu durumda, ilk aşama testlerinde mutlaka test eşitlemesinin yapılması ve soruların yeterlilik düzeylerine göre hazırlanması gerekir.
Aksi takdirde, kamuoyunda, ilk aşama sınav puanlarının iki yıl kullanılması büyük tartışmalara neden olacak; bir önceki yılın sınavının daha kolay olduğu ve birinin bundan dolayı daha yüksek puan aldığı ama soruların sonraki yılda zor olduğu ve düşük puan aldıkları gibi tartışmalara kapı aralayacaktır.
Eğitim-Bir-Sen, YGS’ye ve LYS’ye göre yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş olmasının ve toplam soru sayının azaltılmış olmasının, ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, sınavın geçerliğini azalttığını bildirdi.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Türkolog Ordinaryüs Prof. Dr. Suzuki, "Japonlar tarafından İstanbul ve Kapadokya çok tanınıyor. Nevşehir'de ana bilim dalının açılması ilişkiler açısından yeni ve önemli bir penceredir" dedi
Özellikle kadınlarda sık görüldüğü bilimsel çalışmalarla ortaya konulan idrar kaçırmanın tedavisi, kırışıklık, terleme sorunu gibi farklı alanlarda kullanılan ve halk arasında "botoks" olarak bilinen yöntemle de yapılabiliyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandığı bildirildi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlığın TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin çalışmalarını açıkladı
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özdemir, "Kılcal ya da köprü damar dediğimiz damarların olmaması, gelişmemesi gençlerde gerçekten öldürücü durumlara sebep oluyor" dedi
YÖK Başkanı Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde sadeleştirme modeliyle, marttaki YGS ve hazirandaki LYS'nin kaldırılarak, haziranda bir hafta sonu tek sınav yapılması planlanıyor
5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin içeriğinin zenginleştirilmesi için Google Türkiye ile protokol imzalandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, okul sütü programıyla ilgili "Bu uygulama döneminde, yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz" dedi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız." dedi
Güneydoğu Asya'da hızla yayılan "süper sıtma" küresel tehdit olarak nitelendirildi
Bilim adamları, 24 maymuna, üç benzerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen çok güçlü yeni antikoru enjekte etti. Daha sonra HIV virüsü zerk edilen hayvanların hiçbirinde AIDS hastalığına rastlanmadı.
YÖK Başkanı Saraç, üniversiteye girişte sınavsız bir modelin söz konusu olmadığını, merkezi sınavın bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek "Giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sınav sistemine yönelik bir hazırlığımız var." dedi.
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Dmitry Mendeleev Rusya Kimya Teknolojileri Üniversitesi arasında ''Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'' imzalanacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kurulu'na sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız." dedi.
2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı