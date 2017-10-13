Yemen'in neredeyse tamamı kolera tehdidi altında

Birleşmiş Milletler (BM) tarihteki en büyük ve en hızlı yayılan kolera salgınının Yemen'i etkisi altına aldığını ve salgının ülkenin yüzde 92'sine yayıldığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, kolera salgının baş gösterdiği 27 Nisan'dan bu yana ülkede 820 bin vakanın görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 150 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Dujarric, "Yemen'de tarihteki en büyük ve en hızlı yayılan kolera salgını ile karşı karşıyayız. Salgın, ülkenin yüzde 92'sine yayıldı." dedi.
Yemen'deki iç savaş nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenler yüzünden her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.
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BM tarihteki en büyük ve en hızlı yayılan kolera salgınının Yemen'i etkisi altına aldığını ve salgının ülkenin yüzde 92'sine yayıldığını duyurdu.
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