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Güncelleme: 23:14, 13 Ekim 2017 Cuma

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Çavuşoğlu, Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmayı değerlendirdi
Çavuşoğlu, Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmayı değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamas ile Fetih'in Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren ulusal uzlaşı anlaşması imzalamasını değerlendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas ile Fetih'in Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren ulusal uzlaşı anlaşması imzalamasını değerlendirdi.

"Fetih ve Hamas’ın dün imzaladıkları anlaşma Filistin ulusal uzlaşısı bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir." diyen Çavuşoğlu, gerek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi gerek Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki’yi arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanı da olan Türkiye'nin desteğini dile getirdiğini ifade ederek "Sürecin aynı şekilde devam ettirilerek vakit kaybedilmeksizin neticeye vardırılmasının önemini vurguladım." dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Filistin ulusal uzlaşısı Türkiye'nin 2006 yılından bu yana Filistin davası bağlamında en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Her vesileyle iç uzlaşının ve Filistinli kardeşlerimizin birliğinin barış süreci ve bölgemizin istikrarı bakımından elzem olduğunu vurgulamaya devam ettik. Filistin tarafının barış sürecinde İsrail’in karşısına bir bütün olarak çıkabilmesinin Filistin halkının haklarının uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunulabilmesi bakımından zaruri olduğunu tüm muhataplarımıza belirttik. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimizin kucaklaştığını görmekten büyük mutluluk ve haklı bir gurur duyuyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, anlaşmanın sahada hızla uygulamaya geçirilmesi, bu çerçevede Gazze’nin sınır kapılarında yapılacak yeni düzenlemeyle kişi ve mal giriş çıkışlarının rahatlatılması, genel olarak Gazze’de insani durumu iyileştirecek adımların ivedilikle atılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Hassas pek çok konunun izleyen aşamalarda ele alınmasının öngörüldüğünü bildiren Çavuşoğlu, "Hamas, tüm bu süreci başlatan 17 Eylül tarihli açıklamasıyla önemli bir fedakarlık yapmıştır." dedi.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, Filistin halkının 1967 sınırlarına da atıf yapan iç uzlaşı anlaşmasıyla ortaya koyduğu iradeyi barış sürecinin canlandırılması çabalarına ivme vererek yanıtlama yükümlülüğü vardır. Bu çerçevede özellikle başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi devamlılığa sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören iki devletli çözüm vizyonunun güçlü şekilde teyit edilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte de Türk Halkı ve Hükümeti Filistinli kardeşlerimizin yanında olacaktır."

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında dün Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması"nı imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.



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