GÃ¼ncelleme: 10:00, 16 Mart 2018 Cuma

PTT, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde birer birer ÅŸubelerini aÃ§Ä±yor





PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PTT, Suriye'nin kuzeyinde DEAÅž'tan temizlenen Cerablus,Â Ã‡obanbey (Rai) ve El- Bab ilÃ§elerinde ÅŸubeler aÃ§tÄ±. TÃ¼rkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Ã¶nceki sene 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, gÃ¼venlik alanlarÄ±nda destek veriyor. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda kurtardÄ±ÄŸÄ± Bab ilÃ§esinde PTT'nin hizmet sunacaÄŸÄ± binada hizmete girdi. PTT, hayatÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Bab'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±nda, Suriye tarafÄ±ndaki Ã‡obanbey beldesinde de iÅŸyerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanarak hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Gaziantep'in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na denk dÃ¼ÅŸen Cerablus'ta da geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±nda PTT ÅŸubesi hizmete girmiÅŸti.Â Â Â

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