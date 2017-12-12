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Sadık Ahmet'in ismi Kocaeli'de üst geçide verildi
Sadık Ahmet'in ismi Kocaeli'de üst geçide verildi

Kocaeli'de inşa edilen bir üst geçide, Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunuculuğu ve uluslararası arenada temsil edilmesinde önemli rol oynayan, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ismi verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Trakya Türklerinin önemli şahsiyetlerinden Dostluk Eşitlik Barış Parti'sinin (DEB) kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in ismi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen üst geçide verildi.

Vali Hüseyin Aksoy, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde inşa edilen üst geçidin tanıtım programında yaptığı konuşmada, üst geçidi anlamlı kılanın ona verilen isim olduğunu belirterek, Sadık Ahmet'in bu anlamda önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Onun isminin yaşatılması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın mazur kaldığı baskılara karşı direnen ve onların temel hak ve özgürlüklerden azami derece yararlanmaları adına büyük bir mücadele veren şahsiyet. O şahsiyetin isminin yaşatılması ve unutulmaması bu tesise onun adının verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu mücadeleyi yürütenleri unutmamak, genç nesillere bunları sürekli hatırlatmak büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da üst geçidin vatandaşların yolun karşısına geçmesine yardımcı olacağını anlatarak, Ahmet'in örnek aldıkları bir kişi olduğunu bildirdi.

Ahmet'in onuruyla, inandığı yolda mücadelesine devam ettiğini aktaran Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Şehit olmuş bir kardeşimiz, buradaki farklı eserlerde de ismi yaşayacaktır, örnek alınacaktır. Doktor Sadık Ahmet'in mücadele ettiği yıllar Türkiye'nin zayıf olduğu yıllardı. Ekonomik olarak siyaseten güçsüz bir dönemi yaşıyorduk. Onun için Balkanlarda gerek bazen Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da farklı coğrafyalarda Türkler üzerinde ve Müslümanlar üzerinde baskılar vardı. Onları o topraklardan atmak için her türlü entrika çevriliyordu. Ama bugün daha fazla huzur var. Neden? Arkalarında ve yanlarında güçlü bir Türkiye var. Güçlü bir Cumhurbaşkanı var. İlişkilerimiz de onun için daha güzel."

Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ise Türkiye Cumhuriyeti'ne dua ettiğini ifade ederek, Erdoğan'ın Batı Trakya ziyaretinde dünya lideri olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Batı Trakya Türklerinin orada hayatlarını dolu dolu yaşamaya devam edeceğini dile getiren Ahmet, "Yunanistan karşısında büyük devletin üstünlüğünü gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bizim ana vatanımız ve Lozan Barış Antlaşması'yla imza altına alınan bir azınlığız ama biz oraya işçi olarak gitmedik. Sadık Ahmet de orada doktordu ama ezilen ve haksızlığa uğrayan insanlarımız vardı. Onların haklarını savundu, davasına inançlıydı. İnançlı ve imanlı bir liderdi. Genç yaşta onu kaybettik. Ben, çocuklarım ve toplumum ant içtik, bu davanın son kanımıza karar sahibi olacağız ve davaya hizmet edeceğiz." diye konuştu.



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