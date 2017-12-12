İsrail'in tartakladığı Down sendromlu genç Türkiye'ye geliyor

22 ülke ve 15 şehirde temsilciliği bulunan federasyonun Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, Filistinlinin gözaltına alındığı anın fotoğrafını göstererek, söz konusu olaya ilişkin bilgi verdi.
İsrail askerlerinin Muhammed et-Tavil'i gözaltına aldığı fotoğrafları bütün dünyanın gördüğünü belirten Tuncay, "Aslında o fotoğraf insanlığın, kişiliğin, bir ülkenin bittiğinin resmidir. Çünkü gerçekten zihinsel anlamda algısı olmayan ve tamamen yeryüzünde 'melek' olarak adlandırılan bir down sendromlu gence, oğlumuza yapılan kaba davranışlar ve gözaltına alınmış olması aslında bir ülkenin insanlık ayıbıdır." ifadesini kullandı.
Tuncay, dünyada 5 milyonun, Türkiye'de ise 100 binin üzerinde down sendromlu kişinin yaşadığını söyledi.
Tuncay, Muhammed et-Tavil'in serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Savaş ortamında bile yapılmayacak bir hareketi maalesef İsrail askerleri yapmıştır. Şu an çocuğumuz gözaltındadır. Biz dün itibarıyla Ankara'da Filistin Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. Çocuğumuzun akıbetini öğrendikten sonra çarşamba günü büyükelçilik bize bilgi verecek ve ivedilikle çocuğumuzu ve ailemizi İstanbul'a getireceğiz. Kalabildikleri kadar onları burada misafir edeceğiz. Hem psikolojik hem de sosyal destek vereceğiz. Yapılan bu zulme ve haksızlığa en azından bir cevap sağlayacağız.
Bu durumun dünyada böyle bir örneği yok. Savaşlarda bile çocuk ve kadınlara yapılmayacak bir davranışı İsrail askerleri yapmıştır. Kudüs'teki bir sokak arasında çocuğumuzu tartaklama ve gözaltı durumu var. O yüzden bu bir utançtır. Çocukla ilgili yarın bize Filistin Büyükelçiliği bize bilgi verecek, takipteyiz. Umarım gözaltı süresi bitmiştir, umarım çocuğumuz fazla bir tahribata uğramamıştır; duygusal, bedensel, fiziksel... Eğer gözaltı süresi devam ediyorsa da mutlaka bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımıza ve elçiliklere konuyu ileterek hareketi sokağa dökeriz. Şu anda tamamen sağduyulu bir şekilde sivil toplum duruşu sergiliyoruz ama eğer çocuğumuza yapılan hareket devam ediyorsa o zaman sokakta bu hakkımızı daha farklı platforma taşımayı düşünüyoruz. Umarım buna gerek kalmaz, İsrail askerleri ve İsrail yönetimi bu büyük hatadan dolayı özür de dilerler umarım."
İsrail'in yıllardır Filistin'de çocuklara zulüm ve işkence yaptığını ifade eden Tuncay, "İsrail maalesef şiddetini ve insanlık utancını hep çocuklar üstünden yapıyor. Ama açıkçası down sendromlu, zihinsel engelli bireye yapacak kadar zalim veya merhametsiz olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bu son tabloda maalesef İsrail'de insanlığın, İsrail'de merhametin, İsrail'de insan vasfının kalmadığının son örneğidir. Umarım İsrail ayıbını ve utancını tüm down sendromlulardan özür dileyerek hafifletir, yoksa bu utanç tarihe geçmiştir İsrail için." şeklinde konuştu.
Federasyon Başkan Vekili Muhammet Burak Görmez, federasyon danışmanı Bade Ture, İstanbul Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Seda Vural, oyuncu-sunucu Şenol İpek, oyuncu-sunucu ve model Simge Tertemiz ile eski futbolcu Mustafa Kocabey de birer konuşma yaparak duruma tepki gösterdi. Konuşmacılar, olayın down sendromlu çocukları bulunan ebeveynleri de üzdüğünü anlattı. Basın toplantısına katılan down sendromlu Tarık Neşe Burhan, Muhammed et-Tavil için yazdığı yazıyı basın mensuplarına gösterdi.
Kaynak: Hürriyet
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