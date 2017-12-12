YÖK ve üniversitelerden

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı tarafından, "Ulusal ve uluslararası tüm platformları, 'Barış Şehri' Kudüs'ün tarihi ve kutsal özelliğine zarar verecek karar ve davranışlara karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
YÖK ve ÜAK tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin, insanlığın ortak kutsal mekanı olan kadim şehir Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve elçiliklerini buraya taşıma kararının, başta bölge barışı olmak üzere evrensel barış açısından son derece talihsiz bir karar olduğuna işaret edildi.
Üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kuds-i Şerif'in Osmanlı döneminde farklı din ve inançların uyum içinde yaşadığı bir yer olarak insanlığa örnek teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Birlikte yaşama kültürüne tarihsel olarak sahip bu kutsal bölgenin bugün barışa ve huzura her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Kudüs'ün işgal altında olduğunu ABD dahil uluslararası toplumun kabul ettiği bir ortamda, uluslararası hukuku, tarihi süreçte alınmış BM kararlarını ve ülkelerin hassasiyetlerini hiçe sayan, bölgedeki çatışmaları körükleme ihtimali oldukça yüksek olan bu girişim, kesinlikle kabul edilemez.
YÖK ve Üniversitelerarası Kurul olarak, alınan bu kararın yanlışlığına dikkatleri çekerek, dünya liderlerine barıştan, vicdandan ve adaletten yana tavır ortaya koymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni aldığı bu yanlış kararı geri çekmeye çağırıyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm platformları, 'Barış Şehri' Kudüs'ün tarihi ve kutsal özelliğine zarar verecek karar ve davranışlara karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz."
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