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Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı
Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı

Alman Federal Meclisi Ocak 2018 sonunda bitmesi öngörülen Alman askerlerinin görev sürelerini 3 ay uzatma kararını onayladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman Federal Meclisi (Bundestag), hükümetin, uluslararası misyonlarda yer alan ve daha önce görevleri yıl sonunda ve Ocak 2018 sonunda bitmesi öngörülen Alman askerlerinin görev sürelerini 3 ay uzatma kararını onayladı.

Meclis, "Counter Daesh" misyonu kapsamında terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden ittifak içinde yer alan Alman askerlerinin görev süresinin yıl sonundan itibaren Mart 2018'in sonuna kadar uzatılmasını 436 milletvekilinin oyuyla kabul etti. Oylamada 226 milletvekili "hayır", 10 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Bu görev kapsamında Alman askerleri Tornado tipi keşif uçaklarıyla ve bir yakıt ikmal uçağıyla DEAŞ'ın mevzilerine karşı düzenlenen harekatlara iştirak ediyor.

Alman meclisi, Kuzey Irak'ta peşmergeleri eğiten ve Erbil kentinde bulunan yaklaşık 140 Alman askerinin 31 Ocak 2018'de sona erecek görev süresinin 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasını da 435 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul etti. Bu oylamada da 196 meclis üyesi sürenin uzatılmasına karşı çıkarken, 35 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

Afganistan'da 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana "Resolute Support" misyonu çerçevesinde bulunan Alman askerlerinin görev süresi de 2018 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere gelecek yılın mart ayı sonuna kadar 3 ay süreyle uzatıldı. Mecliste yapılan oylamada, Afganistan'daki yaklaşık bin 80 Alman askerinin görev süresinin 458 milletvekilinin oylarıyla uzatılmasına karar verildi. 197 milletvekili "hayır", 12 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Terörizme karşı mücadele kapsamında Akdeniz'de sürdürülen "Sea Guardian" adlı NATO misyonunda yer alan 175 Alman askerinin görev süresinin yıl sonundan itibaren 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar uzatılması da 530 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi. Oylamada 137 milletvekili "hayır", 4 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Alman meclisi, BM misyonu "Minusma" kapsamında Mali'de bulunan Alman askerlerinin görev süresini de 2018 yılı Ocak ayı sonundan nisan ayı sonuna kadar uzatma kararı aldı. Oylamada 508 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 158 meclis üyesi karara karşı çıktı, 4 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Federal Mecliste yapılan 5 ayrı oylamada ağırlıklı olarak Sol Parti milletvekilleri, Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına karşı çıktı.

Uluslararası misyonlarda yer alan Alman askerlerinin görev süreleri, Almanya'da yeni bir koalisyon hükümeti kurma çabaları olduğu için sadece 3 ay süreyle uzatıldı. Askerlerin görev sürelerinin daha da uzatılması konusunda yeni kurulacak hükümet karar verecek ve hükümet kararları mecliste oylamaya sunulacak.



İlgili Konular Bundestag Almanya yabancı asker sea guardian
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