17:28, 12 Aralık 2017 Salı

Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı telefonla arayarak Musevi cemaatinin Hanuka Bayramı'nı kutladı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu görüştüğü Haleva'ya "Farklı inançlardaki vatandaşların, bayramlarını barış ve huzur içinde kutlamasının bir arada yaşama kültürünün güzel örneklerinden birini oluşturduğunu" ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Hanuka Bayramı'nda yakılan mumlar, dünya ve bölgemizde en fazla ihtiyaç duyduğumuz barış ve sevginin ışıltıları olsun." temennisinde bulundu.