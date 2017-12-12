Keşmir için Türkiye'ye arabuluculuk çağrısı

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Pakistan Azad Keşmir Meclis Başkanı Şah Gulam Kadir, Türkiye'nin, Pakistan ve Hindistan arasındaki tarihi Keşmir sorununun çözümü için arabuluculuk yapmasının iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.
Temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir sorununun çözümü için herhangi bir diyaloğun olmadığını dile getirerek "Eğer Türkiye, sorunun çözümü için arabulucu rolü üstlenirse, bu iyi bir seçenek olabilir." dedi.
Türkiye'ye, iki ülke arasında arabuluculuk yapması çağrısında bulunan Kadir, "Türkiye, geçmişte Afganistan ve Pakistan arasındaki diyaloğun başlamasında oynadığı rolün benzerini, Pakistan ve Hindistan arasındaki diyaloğun başlaması için de oynayabilir." ifadelerini kullandı.
Keşmir sorunun çözümü için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Kadir, bu kapsamda birçok ülkenin başkentini ziyaret etmeyi planladıklarını, bu kapsamda kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldiklerini anlattı.
Keşmir sorunun nedenlerinin uluslararası camiada bazen gündeme geldiğini ancak çoğu zaman göz ardı edildiğine dikkati çeken Kadir, "Keşmir sorunun nedenlerini ortaya koymak ve bu sorunun uluslararası camiada fark edilmesi için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
TÜRKİYE'YE DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Hindistan'ın Cammu Keşmir'de birçok defa "insan hakları ihlali" yaptığını dile getiren Kadir, "Hindistan, Azad Keşmir'de sivillere ateş açıp, öldürüyor. Bu sayede uluslararası camianın ve medyanın dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hindistan hükümetinin, Cammu Keşmirli gençlerin diğer bölgelerde yüksek eğitim almasına veya otellerde kalmasına izin vermediğini belirten Kadir, yabancı turistlerin de Keşmir'e girişine izin verilmediğini, bunun da Cammu Keşmir'in ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.
Kadir, Hindistan hükümetinin Keşmirli ailelerin yeniden bir araya gelmesini engellemek için birçok zorluk çıkardığını söyledi.
Türkiye'nin her zaman Pakistan'ı desteklediğini kaydeden Kadir, "2005 depreminden sonra, Türkiye, Keşmir'de hastaneler, camiler ve birçok bina inşa etti. Biz hala bu binaları kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
CAMMU KEŞMİR'DEKİ HİNDİSTAN SORUNU
İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir’i, Hindistan veya Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle nüfusun kimliğine uygun tercihler yaptı. Ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin ekim 1947’de Hindistan’la birleşmesine karar verdi. Müslüman Keşmir halkı, Hindistan’la birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar yaşandı. Keşmir sorunu sonraki dönemde taraflar arasında iki savaşa daha neden oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla, Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit yapılmasını öngördü.
Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir’i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.
Keşmir'in halen yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20’si Çin'in hakimiyetinde.
Pakistan, Keşmir’in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan’da “Cammu Keşmir” olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
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Azad Keşmir Meclis Başkanı Kadir, "Türkiye, Pakistan ve Hindistan'a diyalog masasına dönmeleri için çağrıda bulunabilir. Hindistan, sınırın diğer tarafındaki Azad Keşmir'de sivillere ateş açıp öldürüyor. Bu sayede uluslararası camianın ve medyanın dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi
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