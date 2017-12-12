17:41, 12 Aralık 2017 Salı

Kenya'da zincirleme trafik kazası: 32 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da, aşırı hız nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülkeninin Rift Vadisi bölgesindeki bir otoyolda yaşanan trafik kazasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan polis kaynakları, kazaya Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi güvenlik yetkililerinden kaçan, aşırı hız yapan ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün sebep olduğunu söyledi.

Kontrolden çıkan aracın karşı yönden gelen araçlara çarparak zincirleme trafik kazasına sebep olduğu belirtilirken, kazaya en az 15 aracın karıştığını, çoğu çocuk ve kadın 32 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, karayollarının Noel tatili nedeniyle normalden daha kalabalık olduğu da kaydedildi.

Kenya'nın Baringo kasabasında hafta sonu bir polis aracının da karıştığı trafik kazasında ise 19 kişi yaşamını yitirmişti.