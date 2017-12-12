Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:04, 13 Aralık 2017 Çarşamba
Kıbrıs
17:51, 12 Aralık 2017 Salı

  • Paylaş
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Civelek, "Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde, provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp gereken cezaları vermelidir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması protesto edildi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, AK Parti Temsilciliği, Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Zeki Civelek, gazetenin Yunanistan'da yayımlanan karikatürü "Yunan Gözüyle" servis ettiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küçük düşürme çabasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hakaret içeren karikatürün basın ve düşünce özgürlüğüyle açıklanamayacağını belirten Civelek, "Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp, gereken cezaları vermelidir." şeklinde konuştu.

Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın ise vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan gençler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatürün sadece Cumhurbaşkanı'na yapılmadığını, Türk milletine ve Kıbrıs halkına yapıldığını bildirdi.

Gençler olarak bu işin takipçisi olacaklarını dile getiren Sarıaltın, "Bizler, her daim Cumhurbaşkanımızın yanındayız." dedi.

Grup, konuşmaların ardından Ziya Gökalp'in "Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer" şiirini okuyarak dağıldı.



İlgili Konular KKTC Karikatür cumhurbaşkanı erdoğan KKTC Karadeniz Kültür Derneği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
Yemen'deki difteri salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki difteri salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu
Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi
Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının protesto edildiği bildirildi.
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 İslam âliminden, Müslümanların ABD ürünlerini boykot etme çağrısı geldi
İspanya'da tehlike çanları çalıyor Ölüm oranları doğumların önüne geçti
İspanya'da tehlike çanları çalıyor! Ölüm oranları doğumların önüne geçti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün açıkladığı verilere göre,son 2 yıldır ölüm oranlarının doğumların üzerine çıktı. Bu sonuç, toplumsal anlamda İspanya'da adeta tehlike çanlarının çalmaya başladığını ortaya koydu.
Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı
Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden gösterilerin altıncı gününde İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalarda 36 Filistinli yaralandı
Ürdün Kralı 2 Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah 'Kudüs'ü
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 'Kudüs'ü görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüştüğü bildirildi.
Rusya Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti
Rusya, Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti

Rusya'nın Yemen'deki Sana Büyükelçiliğinde çalışan görevlileri ve bu kentteki vatandaşlarını tahliye ettiği bildirildi
Cenevre'de Mistura'dan muhaliflere baskı iddiası
Cenevre'de Mistura'dan muhaliflere baskı iddiası

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftası, muhalif, rejim heyetleri ve Birleşmiş Milletler arasındaki toplantılarla devam ediyor. Öte yandan, BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, MYK heyetinin 4 temel başlıktan "anayasa" konusuna yoğunlaşmaları için baskı yaptığı öğrenildi.
İklim değişikliğine karşı 150 şehre 4 5 milyar dolar destek
İklim değişikliğine karşı 150 şehre 4,5 milyar dolar destek

Dünya Bankası ve Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu ortaklığında çeşitli ülkelerde 150 şehre toplam 4,5 milyar ABD doları destek sağlanacak
Katar Emiri Al Sani İİT Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da
Katar Emiri Al Sani, İİT Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da

Katar Emiri Şeyh Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet, Kuveyt Havaalanı'ndaki Bakanlar Kurulu salonunda anayasal yeminini gerçekleştirdi.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Civelek, "Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde, provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp gereken cezaları vermelidir" dedi
Kenya'da zincirleme trafik kazası 32 ölü
Kenya'da zincirleme trafik kazası: 32 ölü

En az 15 aracın karıştığı trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 32 kişi hayatını kaybetti
Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı
Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı

Alman Federal Meclisi Ocak 2018 sonunda bitmesi öngörülen Alman askerlerinin görev sürelerini 3 ay uzatma kararını onayladı.
İsrail'in tartakladığı Down sendromlu genç Türkiye'ye geliyor
İsrail'in tartakladığı Down sendromlu genç Türkiye'ye geliyor

İsrail polisinin gözaltına aldığı down sendromlu genç Türkiyeye getirilecek
Almanya daki Ryanair pilotlarına grev çağrısı
Almanya’daki Ryanair pilotlarına grev çağrısı

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, Ryanair’da çalışan pilotların iş her an bırakma eylemi başlatabileceğini açıkladı

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz artışı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz artışı' açıklaması

Erdoğan İsrail'e Ğargad ağacını hatırlattı
Erdoğan İsrail'e Ğargad ağacını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rumların hayalleri asla gerçekleşmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rumların hayalleri asla gerçekleşmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'dan ayrıldı

Erdoğan Gümülcine'ye gidiyor
Erdoğan Gümülcine'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan yargısına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan yargısına çağrı

Batı Trakya'da baş müftü seçilememesine Lozan hatırlatması
Batı Trakya'da baş müftü seçilememesine Lozan hatırlatması

Gümülcine'de Erdoğan karşıtı afiş asanlar gözaltında
Gümülcine'de Erdoğan karşıtı afiş asanlar gözaltında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 