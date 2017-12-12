17:51, 12 Aralık 2017 Salı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması protesto edildi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, AK Parti Temsilciliği, Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Zeki Civelek, gazetenin Yunanistan'da yayımlanan karikatürü "Yunan Gözüyle" servis ettiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küçük düşürme çabasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hakaret içeren karikatürün basın ve düşünce özgürlüğüyle açıklanamayacağını belirten Civelek, "Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp, gereken cezaları vermelidir." şeklinde konuştu.

Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın ise vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan gençler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatürün sadece Cumhurbaşkanı'na yapılmadığını, Türk milletine ve Kıbrıs halkına yapıldığını bildirdi.

Gençler olarak bu işin takipçisi olacaklarını dile getiren Sarıaltın, "Bizler, her daim Cumhurbaşkanımızın yanındayız." dedi.

Grup, konuşmaların ardından Ziya Gökalp'in "Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer" şiirini okuyarak dağıldı.