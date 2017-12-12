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Ortadoğu
Güncelleme: 18:04, 12 Aralık 2017 Salı

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Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet, Kuveyt Havaalanı'ndaki Bakanlar Kurulu salonunda anayasal yeminini gerçekleştirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt'te yeni hükümetin, Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın önünde anayasal yeminini gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Şeyh Cabir el-Mubarek el-Hamed es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet, Kuveyt Havaalanı'ndaki Bakanlar Kurulu salonunda Emir Şeyh Sabah'ın önünde yemin töreni gerçekleştirdi.

Törende konuşan Emir Şeyh Sabah, yeni hükümet üyelerine iç meselelerde yaşanan zor sıkıntıları hikmet, analiz ve sağduyu ile aşma çağrısında bulundu.

Şeyh Sabah, yasama ve yürütme organlarına saygı ve güven üzerine kurulu işbirliği içinde ekip ruhuyla çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Emir ayrıca hükümetten ekonomik reform çabalarına devam etmesini, kalkınma projelerini tamamlamasını talep etti.

Başbakan Şeyh Cabir de "Vatanımızın içinde bulunduğu zorlukların, çevresini saran bölgesel durumlar gölgesinde maruz kaldığı tehdit ve tehlikelerin bilincindeyiz. Bunlar, bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Verimli, ciddi, ulusal gayeleri gerçekleştiren, halkın beklentilerini karşılayan çalışmaları arttırmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah dün yeni hükümetin 30 Ekim'de istifa eden Şeyh Cabir başkanlığında kurulması yönündeki emirlik kararnamesini yayımlamıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın oğlu Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak girdiği yeni kabinede, 9 yeni ismin bakan olduğu kaydedilmiş, anayasa gereği 15 bakanlık bulunan kabinede yarıdan fazla ismin değişmesi dikkati çekmişti.

İlk olarak 30 Kasım 2011'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Şeyh Cabir el-Mubarek, 7'nci kez Başbakanlığa getiriliyor.



İlgili Konular Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kuveyt
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