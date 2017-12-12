Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddia edilen, aralarında öğrenci, esnaf, askeri personel ve muhasebecinin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.Ş, A.A, T.E. ve E.Y. gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 12 kişiyi aranıyor.
Eskişehir merkezli 12 ilde, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi
Son günlerin gözde konularından biri olan Bitcoin’deki inanılmaz yükseliş. Ara sıra değerinde aşırı düşüşler görülse de genel kanı yükselişin öngörülemeyen bir süre daha devam edeceği. Sonrası hakkında ise kimsenin bir fikri yok.
Deklarasyonda, "BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 8'idir. Beş ülkenin dünya siyasi ve sosyal düzeninde belirleyici olması, mevcut küresel sorunların artmasına neden olmaktadır." denildi.
Emniyet Genel Müdürü Altınok, "17-25 Aralık kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiştir." dedi.
Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı
Azad Keşmir Meclis Başkanı Kadir, "Türkiye, Pakistan ve Hindistan'a diyalog masasına dönmeleri için çağrıda bulunabilir. Hindistan, sınırın diğer tarafındaki Azad Keşmir'de sivillere ateş açıp öldürüyor. Bu sayede uluslararası camianın ve medyanın dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Hahambaşı Haleva'yı telefonla arayarak Musevi cemaatinin Hanuka Bayramı'nı kutladı
YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak, "Ulusal ve uluslararası tüm platformları, 'Barış Şehri' Kudüs'ün tarihi ve kutsal özelliğine zarar verecek karar ve davranışlara karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz" dedi
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Kocaeli'de inşa edilen bir üst geçide, Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunuculuğu ve uluslararası arenada temsil edilmesinde önemli rol oynayan, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ismi verildi
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14 Aralık tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde “İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik ve Kudüs” adlı sempozyum düzenlenecek.
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