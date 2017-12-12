Güncelleme: 18:26, 12 Aralık 2017 Salı

Katar Emiri Al Sani, İİT Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da





Katar Emiri Şeyh Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Katar Emiri Al Sani'yi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı. Apronda resmi araca binen Katar Emiri Al Sani, havalimanından ayrıldı.

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