İklim değişikliğine karşı 150 şehre 4,5 milyar dolar destek

Dünya Bankası ve Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu ortaklığında, iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli ülkelerde 150 şehre toplam 4,5 milyar dolar destek sağlanacağı bildirildi.
Paris İklim Anlaşması'nın ikinci yıl dönümü dolayısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında yeni adımların atılmasını hedefleyen "Tek Gezegen Zirvesi" (One Planet Summit) Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.
Zirveye 100'e yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanları ve üst düzey yetkililer katılıyor.
Fransa ve Birleşmiş Milletler ile zirvenin düzenleyicisi olan Dünya Bankası tarafından yapılan duyuruda, iklim değişikliği ile mücadele için küresel çapta yeni adımların atıldığını bildirdi.
Duyuruda Dünya Bankası ve Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu'nun, çeşitli ülkelerde 150 şehre iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerine karşı direnç sağlamak amacıyla teknik ve finansal alanlarda destek programı işbirliğine gittiği belirtildi.
Dünya Bankasının Dirençli Şehirler Programı çerçevesinde yürütülecek destek programında, konvansiyon üyesi veya gelecekte üye olacak şehirlerin bu programdan ve mali destekten yararlanabileceği kaydedildi.
İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu, yerel, bölgesel ve küresel çapta faaliyetlerde bulunan 119 ülkeden 7 bin 500'e yakın belediyenin desteklediği bir kuruluş.
Küresel ısınma, iklim değişikliği ve etkilerine karşı sürdürülebilir önlemler ve dirençli şehirler oluşturma hedefiyle yola çıkan konvansiyon, Dünya Bankası işbirliği ile daha fazla şehir ve yerel yönetime erişmeyi amaçlıyor.
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Dünya Bankası ve Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu ortaklığında çeşitli ülkelerde 150 şehre toplam 4,5 milyar ABD doları destek sağlanacak
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