17-25 Aralık sonrası ihraç edilen polis sayısı açıklandı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "17-25 Aralık kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün de rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır. Halen görevlerinden uzaklaştırılmış 12 bin 36 mensubumuzun durumları ise titizlikle incelenmektedir." dedi.
Altınok, PEKOM Merter Polis Evi'nde düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Teftiș Kurulu Başkanlığı Müfettişlik Temel Eğitimi ve Güncelleme Semineri'nde yaptığı konuşmada, ülkenin her köşesinde insanları yarından emin, korkudan uzak yaşatmanın devletin ve güvenlik birimlerinin en temel görevi olduğunu ifade etti.
17-25 Aralık kumpası, "hendek ve çukur ihanetleri" ve 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu, hükümetin kararlılığı, milletin dünyaya örnek desteği, ordu içindeki gerçek vatan evlatları ve Türk Polis Teşkilatı'nın "destansı" kahramanlıklarıyla önlendiğini hatırlatan Altınok, şöyle devam etti:
"Özellikle FETÖ ile 17-25 Aralık kumpasının hemen ardından gerektiği gibi mücadele eden, tehlikenin farkında olarak hem genel operasyonlarla hem de kendi içindeki temizlikle uğraşan bir teşkilattan söz ediyorum. 17-25 Aralık kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün de rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır. Halen görevlerinden uzaklaştırılmış 12 bin 36 mensubumuzun durumları ise titizlikle incelenmektedir. 15 Temmuz öncesi içimizdeki hainlerin de elebaşlarını uzaklaştırmasaydık, önemli birimlerimizden hain militanları ayırmasaydık, 16 Temmuz'da nasıl bir sabaha uyanırdık onu herkes merak ediyor."
Türk polisinin kendi içindeki hainleri başarılı ve titiz şekilde temizleyerek, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde en temel rolü oynadığının altını çizen Altınok, böyle bir teşkilatta hizmet etmekten övünç duyduğunu dile getirdi.
Bu hassas dönemde teşkilat mensuplarının omuzlarına ağır bir yük bindiğini de vurgulayan Altınok, şöyle devam etti:
"Gece gündüz demeden yürüttüğünüz soruşturmalar sonucu elde edilen tespitlerle içimize sızan hainler bulunup ayıklanmış ve yargı önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Yürüttüğünüz hassas soruşturmalardan ve hainlerin yargılanma safahatlarından, FETÖ unsurlarının sadece devleti ele geçirmeye çalışmayıp, her türlü devlet düşmanı örgüt, kişi ve hatta dış unsurlarla temas halinde olduklarını, aslında şu anda ulaşılan başarılarımızın daha önceden de elde edilebileceğini ibretle öğreniyor ve görüyoruz."
İstanbul Valisi Vasip Şahin, teftişin idarenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, icra edenlerin mutlaka doğrular yanında birtakım eksikler ve yanlışlar da yapabileceğini dile getirdi.
Teftişin, doğruların yanında eksiklikler ve yanlışlıkların telafisi noktasında öncelikle rehberlik görevini yerine getirdiğinin altını çizen Şahin, "Daha sonra varsa sorumluları, bu hususta kasıtlı hareket edenler, onların da ayıklanmasını sağlar. Bu anlamıyla idarenin ayrılmaz bir parçasıdır ve önemli bir misyonu ifa eder." dedi.
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Emniyet Genel Müdürü Altınok, "17-25 Aralık kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiştir." dedi.
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