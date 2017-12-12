Cenevre'de Mistura'dan muhaliflere baskı iddiası

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftası, muhalif, rejim heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki toplantılarla devam ediyor.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerde, bugün Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile (TSİ) 12.20'de bir araya geldi.
BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeden sonra taraflar açıklama yapmadı.
Mistura, (TSİ) 18.00'de Nasır Hariri başkanlığında Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) heyetiyle görüşecek.
MYK sözcülerinden Yahya Aridi ise yaptığı yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimi heyetine "ön koşulsuz" masaya oturarak "doğrudan görüşme" teklifini yineledi.
Aridi, Suriye'deki "kabusa" kalıcı çözüm yolunu açacak geçiş yönetiminin başlaması için Cenevre'deki fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Mistura başkanlığında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek için rejime çağrı yaptı.
"Her iki taraf da çok farklı hedeflerle masaya oturacak." ifadesini kullanan Aridi, görüşmelerde bunun doğal olduğuna işaret etti.
Aridi, "Farklı hedeflere tamam ama ön koşulsuz olarak. Ön koşulun anlamı karşı taraf sizin ön koşulunuzu kabul edene kadar sizin masaya oturmayacağınız anlamına geliyor. Biz rejim tarafı ile bu sabah, bugün öğleden sonra veya ne zaman gelirlerse gelsinler ön koşulsuz olarak farklı hedeflerle sıkı müzakereler yapmak için masaya oturmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Aridi, MYK'nin hedefinin Suriye halkının evlerine dönmeleri noktasında ülkedeki güvenliğin tesis edilmesi olduğunu kaydetti.
Öte yandan, BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, MYK heyetinin 4 temel başlıktan "anayasa" konusuna yoğunlaşmaları için baskı yaptığı öğrenildi. Mistura'nın, muhaliflere Cenevre 1 Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı ile geçiş döneminde Esed ve rejiminin geleceğini "fazla dillendirmemelerini" tavsiye ettiği ileri sürüldü.
Muhalifler, 22-23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanarak yeni ve geniş kapsamlı bir MYK oluşturmuştu.
Üç hafta önceki Riyad 2 toplantısı bildirgesinde, muhalifler, Suriye'deki geçiş sürecinin, Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağını vurgulamıştı.
Görüşmelerin ilk iki haftasına Beşşar Esed rejimi heyetinin görüşmelere geç katılması ve sonrasında Cenevre'yi terk etmesi damga vurmuştu. Rejimin tavrı nedeniyle görüşmelerin ilk iki haftasında somut gelişme sağlanamadı.
14 Aralık Perşembe akşamı sona erecek Suriye görüşmeleri, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı içeriyor.
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Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftası, muhalif, rejim heyetleri ve Birleşmiş Milletler arasındaki toplantılarla devam ediyor. Öte yandan, BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, MYK heyetinin 4 temel başlıktan "anayasa" konusuna yoğunlaşmaları için baskı yaptığı öğrenildi.
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