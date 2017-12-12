Güncelleme: 19:28, 12 Aralık 2017 Salı

Rusya, Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti





Rusya'nın Yemen'deki Sana Büyükelçiliğinde çalışan görevlileri ve bu kentteki vatandaşlarını tahliye ettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti. Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı. Konuyla ilgili Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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