Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:05, 13 Aralık 2017 Çarşamba
Sağlık
Güncelleme: 19:42, 12 Aralık 2017 Salı

  • Paylaş
Özel hastanede çalışan hekime nöbet imkanı
Özel hastanede çalışan hekime nöbet imkanı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, özel hastanelerde çalışan hekimlere mesai saati dışında başka bir özel hastanede ya da tıp merkezinde nöbet tutabilme imkanı getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özel hastanede çalışan hekim, mesai saati dışında başka bir özel hastanede ya da tıp merkezinde nöbettutabilecek.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Planlama ve İstihdam Komisyonu, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nden kaldırıldı ve yerine makam onayı ile "Kapasite Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.

Yapılan değişikliğe göre, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere kurum sözleşmesi yoluyla özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışabilme ve nöbet imkanı sağlandı.

Hekimlerin bu kuruluşlarda çalışabilmeleri için hekim rızası şartı getirilirken, suistimalin engellenmesi amacıyla hekimlerin kadrodan ayrılmaları halinde de kurum sözleşmeleri sona erecek.

Düzenlemeyle tıp merkezlerinin kendi aralarında ve özel hastanelerle karşılıklı kadro değişimi yapmasına izin verildi. Tıp merkezi bünyesinde bulunan ünite ve merkezlerin, ilgili mevzuatına uygun olmak kaydı ile başka bir tıp merkezi veya özel hastaneye özel hastaneye devredilebilmesine de imkan sağlandı.

3359 sayılı Kanun gereğince yurt dışından gelip 3 yıl çalışma şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak hekimler, bu 3 yıllık süre zarfında tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilecek.

Yönetmelikle ayrıca, kişisel sağlık verilerinin ilgili kanuna uygun olarak işlenmesi ve Bakanlığa bildirim yükümlülüğü getirildi.

Sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan, personel çalışma belgesi düzenlenmeden personel çalıştığının tespitinde uygulanan müeyyide yüzde 0,1-yüzde 0,2'den yüzde 2-yüzde 4'e çıkarıldı.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Özel hastanede çalışan hekime nöbet imkanı
Özel hastanede çalışan hekime nöbet imkanı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, özel hastanelerde çalışan hekimlere mesai saati dışında başka bir özel hastanede ya da tıp merkezinde nöbet tutabilme imkanı getirildi.
Araştırma projeleri için araştırmacı ve asistan alım ilanı
Araştırma projeleri için araştırmacı ve asistan alım ilanı

Değerler Eğitimi Merkezi, araştırma projeleri için araştırmacı ve asistan alım ilanında bulundu
Öğretim üyelerinin 75 yaş düzenlemesi
Öğretim üyelerinin 75 yaş düzenlemesi

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülen emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyeleri, 1'er yıllık süreyle çalıştırılabilecek.
Grip aşısı için henüz süre geçmedi'
'Grip aşısı için henüz süre geçmedi'

ENFEKDER Başkanı Prof. Dr. Köksal,grip aşısının önemini belirterek, "Grip aşısının koruyuculuğu kesin, bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin mutlaka bu aşıyı yaptırmalarını istiyoruz. Koruyucu olduğuna emin olsunlar. Grip aşısı için henüz süre geçmedi, tam zamanı" ifadelerini kullandı
Şubat'ta 20 bin öğretmen daha alınacak
Şubat'ta 20 bin öğretmen daha alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Kaliteli eğitim vermek için 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Önümüzdeki şubat ayında ilana çıkıyoruz, 20 bin öğretmeni daha alacağız. Toplam öğretmen sayımız şu anda 904 bin" dedi
Burs ve kredilerde taahhütname süresi uzatıldı
Burs ve kredilerde taahhütname süresi uzatıldı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrencilerin taahhütnamelerini en geç 10 Aralık Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerektiği bildirildi
Yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor
Yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.
Maarif Vakfı Bosna Hersek'te okul açıyor
Maarif Vakfı Bosna Hersek'te okul açıyor

Türkiye Maarif Vakfı ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü arasında başkent Saraybosna'daki Eski Yetimler Kampüsü'nün kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.
Eğitimde stratejinin önemi
Eğitimde stratejinin önemi

Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Bursa milli eğitiminin sorunlarını ve bu sorunların çözümü için neler yapıldığını anlattı 24 Kasım gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Cuma Meclisi’nde.
Afrikalı ve Türk öğrencilere quot çift diploma quot imkanı
Afrikalı ve Türk öğrencilere "çift diploma" imkanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında çift diploma programı kurulmasına ilişkin protokol imzalandı
İnsülin yanlış kullanıldığında hayati tehlikeye neden olabilir
İnsülin yanlış kullanıldığında hayati tehlikeye neden olabilir

HRÜ Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren, "İnsülin çok ciddi bir ilaç, yanlış kullanıldığında hastanın hayatını tehlikeye atabilir. Bunun için sorumluluğu tek başına hastaya bırakmamak gerekir." dedi.
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi

Bilim adamları, antibiyotiğe karşı direnç gelişmesine neden olan bakterilerin gen transferi yapmasını engelledi
53 Arakanlı öğrenci burslu olarak Türkiye'de eğitime başlıyor
53 Arakanlı öğrenci burslu olarak Türkiye'de eğitime başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Köse, "Bu yıl 53 Arakanlı öğrenci burslu olarak Türkiye'de eğitime başlıyor. Bildiğiniz gibi Arakan'da yaşanan insani drama Türkiye müdahil oldu." dedi.
Lokman Hekim Üniversitesi kuruluyor
Lokman Hekim Üniversitesi kuruluyor

Ankara'da, Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu
quot KOAH'ın en ciddi risk faktörü sigara quot
"KOAH'ın en ciddi risk faktörü sigara"

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, KOAH'ın en ciddi risk faktörünün sigara olduğunu belirterek "Sigaradan ve pasif içicilikten uzak durulması, sigaranın bırakılması gerekiyor." dedi.
ALES yarın yapılacak
ALES yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yarın yapılacak.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 