Güncelleme: 19:42, 12 Aralık 2017 Salı

Özel hastanede çalışan hekime nöbet imkanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özel hastanede çalışan hekim, mesai saati dışında başka bir özel hastanede ya da tıp merkezinde nöbettutabilecek.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Planlama ve İstihdam Komisyonu, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nden kaldırıldı ve yerine makam onayı ile "Kapasite Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.

Yapılan değişikliğe göre, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere kurum sözleşmesi yoluyla özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışabilme ve nöbet imkanı sağlandı.

Hekimlerin bu kuruluşlarda çalışabilmeleri için hekim rızası şartı getirilirken, suistimalin engellenmesi amacıyla hekimlerin kadrodan ayrılmaları halinde de kurum sözleşmeleri sona erecek.

Düzenlemeyle tıp merkezlerinin kendi aralarında ve özel hastanelerle karşılıklı kadro değişimi yapmasına izin verildi. Tıp merkezi bünyesinde bulunan ünite ve merkezlerin, ilgili mevzuatına uygun olmak kaydı ile başka bir tıp merkezi veya özel hastaneye özel hastaneye devredilebilmesine de imkan sağlandı.

3359 sayılı Kanun gereğince yurt dışından gelip 3 yıl çalışma şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak hekimler, bu 3 yıllık süre zarfında tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilecek.

Yönetmelikle ayrıca, kişisel sağlık verilerinin ilgili kanuna uygun olarak işlenmesi ve Bakanlığa bildirim yükümlülüğü getirildi.

Sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan, personel çalışma belgesi düzenlenmeden personel çalıştığının tespitinde uygulanan müeyyide yüzde 0,1-yüzde 0,2'den yüzde 2-yüzde 4'e çıkarıldı.