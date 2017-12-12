Güncelleme: 19:56, 12 Aralık 2017 Salı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 'Kudüs'ü görüştü





Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüştüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüştüğü bildirildi. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kral Abdullah'ın, başkent Riyad'da Kral Selman ile bir araya geldiği belirtildi. Liderlerin, ABD'nin Kudüs kararı ile kararın yansımalarını ele aldığı ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdığı ifade edildi. Görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Suudi Arabistan'a bugün gelen Kral Abdullah, buradan yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geçecek.

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