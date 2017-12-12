Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

Nedir bu Bitcoin? Hakkında kim ne diyor? | ANALİZ

Son günlerin gözde konularından biri olan Bitcoin’deki inanılmaz yükseliş. Ara sıra değerinde aşırı düşüşler görülse de genel kanı yükselişin öngörülemeyen bir süre daha devam edeceği. Sonrası hakkında ise kimsenin bir fikri yok.