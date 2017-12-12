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Güncelleme: 23:25, 12 Aralık 2017 Salı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelerek görüştüğü bildirildi.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.



İlgili Konular recep tayyip erdoğan Mahmud Abbas İİT Olağanüstü Zirvesi
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