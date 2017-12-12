Yemen'deki difteri salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede 283 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 34 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Salgının ülkedeki 15 şehirde görüldüğü ifade edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.
DSÖ, koleranın ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde yaklaşık 1 milyon şüpheli vaka görüldüğünü, salgın nedeniyle 2 bin 219 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu
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