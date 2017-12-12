Güncelleme: 01:45, 13 Aralık 2017 Çarşamba

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanması' soruşturmasında 16 tutuklama



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Eskişehir merkezli 12 ilde, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eskişehir merkezli 12 ilde, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Kasım'da gözaltına alınan 64 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 66 şüpheliden 64'ü, Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 8 Aralık'ta adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 10'u tutuklanmış, 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından, 6'sı ise mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Gözaltında halen 23 şüpheli bulunuyor.

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