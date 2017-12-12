Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:05, 13 Aralık 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 01:15, 13 Aralık 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 İslam âliminden, Müslümanların ABD ürünlerini boykot etme çağrısı geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren pek çok kurumun üyesi yaklaşık 300 İslam âlimi, Müslümanları ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Derneği, Suriye İslam Meclisi, Irak Fıkıh Akademisi, Irak Alimler Konseyi, Libya Alimler Heyeti, Türkiye Sünni Alimler Birliği ve Derneği, Avustralya Müslüman Alimler Birliği gibi çok sayıda kurumdan yüzlerce alim ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada alimler Müslümanları, ABD, İsrail ve söz konusu karara destek veren tüm ülkelere yönelik ekonomik boykot silahını etkin bir şekilde kullanmaya çağırdı. ABD bankalarında parası olan birey, kurum ve hükümetlerin bu paraları çekmesi gerektiğini vurgulayan alimler, bu türden tavır almanın ABD yönetiminin yeltendiği tehlikeli saldırıya karşı verilmesi gereken ameli tepkilerden olduğunu vurguladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Genel Sekreteri Muhammed el-Hac, "Boykot, ABD'nin kibirliliği karşısında tekrar tekrar kullanılabilecek bir silah. Arap ve Müslüman halkların söz konusu karara karşı oynadığı rolü küçümseyen ABD yönetimini bekleyen büyük bir sürpriz var. ABD ekonomisinin gerilemesinin, ABD yönetimi üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağı açık. Biz de bu amaçla halkı boykot konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

İslam aleminin ABD tarafından artan bir saldırıya maruz kaldığını ve bu saldırının sadece Kudüs'ü değil tüm Müslümanları hedef aldığını belirten Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed Hayr Musa da İslam aleminin üzerine düşenin cihat olduğunu ifade etti.

ABD ürünlerini boykot etmenin İsrail ve Washington'a karşı kullanılabilecek en önemli silahlardan olduğunu aktaran Musa, Müslümanların ekonomik boykotun yapacağı etkiyi küçümsememesi gerektiğine işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Eşref Devabbe ise ABD ürünlerini boykot etme ve dolarla işlem yapmama çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.



İlgili Konular abd ürünlerine boykot İsrail filistin Kudüs
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Yemen'deki difteri salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki difteri salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu
Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi
Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının protesto edildiği bildirildi.
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı
Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 İslam âliminden, Müslümanların ABD ürünlerini boykot etme çağrısı geldi
İspanya'da tehlike çanları çalıyor Ölüm oranları doğumların önüne geçti
İspanya'da tehlike çanları çalıyor! Ölüm oranları doğumların önüne geçti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün açıkladığı verilere göre,son 2 yıldır ölüm oranlarının doğumların üzerine çıktı. Bu sonuç, toplumsal anlamda İspanya'da adeta tehlike çanlarının çalmaya başladığını ortaya koydu.
Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı
Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden gösterilerin altıncı gününde İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalarda 36 Filistinli yaralandı
Ürdün Kralı 2 Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah 'Kudüs'ü
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 'Kudüs'ü görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını görüştüğü bildirildi.
Rusya Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti
Rusya, Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti

Rusya'nın Yemen'deki Sana Büyükelçiliğinde çalışan görevlileri ve bu kentteki vatandaşlarını tahliye ettiği bildirildi
Cenevre'de Mistura'dan muhaliflere baskı iddiası
Cenevre'de Mistura'dan muhaliflere baskı iddiası

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftası, muhalif, rejim heyetleri ve Birleşmiş Milletler arasındaki toplantılarla devam ediyor. Öte yandan, BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, MYK heyetinin 4 temel başlıktan "anayasa" konusuna yoğunlaşmaları için baskı yaptığı öğrenildi.
İklim değişikliğine karşı 150 şehre 4 5 milyar dolar destek
İklim değişikliğine karşı 150 şehre 4,5 milyar dolar destek

Dünya Bankası ve Küresel Belediye Başkanları Konvansiyonu ortaklığında çeşitli ülkelerde 150 şehre toplam 4,5 milyar ABD doları destek sağlanacak
Katar Emiri Al Sani İİT Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da
Katar Emiri Al Sani, İİT Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da

Katar Emiri Şeyh Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti
Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet, Kuveyt Havaalanı'ndaki Bakanlar Kurulu salonunda anayasal yeminini gerçekleştirdi.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden karikatür tepkisi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Civelek, "Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde, provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp gereken cezaları vermelidir" dedi
Kenya'da zincirleme trafik kazası 32 ölü
Kenya'da zincirleme trafik kazası: 32 ölü

En az 15 aracın karıştığı trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 32 kişi hayatını kaybetti
Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı
Yurt dışında görevli Alman askerlerin görev süreleri uzatıldı

Alman Federal Meclisi Ocak 2018 sonunda bitmesi öngörülen Alman askerlerinin görev sürelerini 3 ay uzatma kararını onayladı.
İsrail'in tartakladığı Down sendromlu genç Türkiye'ye geliyor
İsrail'in tartakladığı Down sendromlu genç Türkiye'ye geliyor

İsrail polisinin gözaltına aldığı down sendromlu genç Türkiyeye getirilecek
Almanya daki Ryanair pilotlarına grev çağrısı
Almanya’daki Ryanair pilotlarına grev çağrısı

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, Ryanair’da çalışan pilotların iş her an bırakma eylemi başlatabileceğini açıkladı

Haberler

Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi
Hollanda'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı
Batı Şeria'daki 'Kudüs' gösterilerinde 36 Filistinli yaralandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 'Kudüs'ü görüştü
Ürdün Kralı 2 Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah 'Kudüs'ü

Mescid-i Aksa'ya 49 fanatik Yahudi baskın düzenledi
Mescid-i Aksa'ya 49 fanatik Yahudi baskın düzenledi

Katar, Kudüs için toplanacak İİT Zirvesi'nden umutlu
Katar Kudüs için toplanacak İİT Zirvesi'nden umutlu

“İnsan Hakları Perspektifinde Mültecilik” sempozyumu
İnsan Hakları Perspektifinde Mültecilik sempozyumu

Güney Sudan'dan 'Kudüs' yalanlaması
Güney Sudan'dan 'Kudüs' yalanlaması

TİKA'dan Kudüs programı
TİKA'dan Kudüs programı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 