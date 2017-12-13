10:06, 13 Aralık 2017 Çarşamba

'Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması teşvik edilmeli'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde başladı. Toplantının açılışında Kur'an tilavetinin ardından konuşan Çavuşoğlu, bugün zulme "dur" demek için toplandıklarını vurguladı.

ABD’nin geçen hafta Kudüs’e ilişkin aldığı kararla insanlık vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD’nin attığı bu adımın İsrail’in Kudüs’ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Çavuşoğlu, İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasının beklendiğini söyleyerek “Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok etti. ABD’nin aldığı bu karar, bizim için yok hükmündedir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya yaptığı “Gelin üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kudüs’e sahip çıkalım” şeklindeki çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesinin, altında kendi imzası olan kararları ihlal ettiğinin altını çizdi.

"BUNUN İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA SARFETMELİYİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Filistin devletinin, diğer tüm ülkelerce tanınması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var, diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var. Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir, artık bu tanımanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doğu Kudüs’ü, Filistin’in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri, Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz.”

Çavuşoğlu, bu noktada Filistinlilerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirterek bu mücadelede hukuk çizgisinden ayrılmayacaklarını ve provokasyonlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

İİT ve diğer ilgili mekanizmaların bu konuda sağlayacağı desteğin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün yapılacak zirvenin İslam ümmetinin mücadele azmini göstereceğini vurguladı.