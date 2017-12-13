Avrasya Askeri gücü işbaşına geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk dünyası, 2013’te ilk adımları atılan, dünya barışı için çalışacak Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne benzer bir yapılanmaya giderek Avrasya Askeri Gücü’nü kuruyor.
İlk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılacağı bu gücün adı “Avrasya Askeri Statülü Kollluk Kuvvetleri”, sembolü “at” ve “dört yıldız” olacak. Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı’nın temsil edeceği bu güç, 2018’de resmen faaliyete geçecek ve sadece barış için çalışacak.
Kurulmasına 2013’te karar verilen ancak Moğolistan’ın Avrasya Askeri Gücü’ne katılacak askeri teşkilatı lağvettiği için beklemeye alınan ortak ordu için çalışmalar yeniden başlatıldı.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Avrasya’da bulunan askeri statülü kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak maksadıyla, kurulacak Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı 2018’de harekete geçecek.
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla kurulacak ortak ordu dünya barışı için çalışacak. Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı temsil edecek ve her ülke için belirlenen kontenjan kadar Jandarma personeli görevlendirilecek. Türkiye adına birlikte görev alacak jandarma personeli diğer ülke kolluk kuvvetlerine de eğitim verecek. Türkiye’nin öncü olduğu güç, BM Barış Gücü gibi çalışacak. Teşkilatın sembolünü bu ülkelerin kültürlerinde büyük bir öneme sahip olan “at” figürü oluşturacak. Üzerinde ise dört ülkeyi temsil eden yıldızlar yer alacak.
Jandarma Genel Komutanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla BM, AB, NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme Harekatı çerçevesinde birlik ve personel görevlendirilerek katkı sağlıyor. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde oluşturulacak İçişleri Bakanlığı müşavir kadrolarına Dışişleri Bakanlığı misyon koruma kadrolarına, BM ve NATO kadrolarına Jandarma personeli atanacak.
Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçiliklerini bugüne kadar emniyet özel kuvvetler koruyordu. Bundan sonra Jandarmanın seçkin birliklerinden çıkan timler koruyacak. Jandamada en az beş yıl görev yapmış, değerlendirme notu 90 puan ve üzerinde olan subaylar koruma amiri, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görevlendirilecek. Görev süreleri 1+1 yıl olacak.
TÜRK CUMHURİYETLERİ BİRARAYA TOPLANACAK
Bu adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Asya'da ki Türk Cumhuriyetlerini tekrar bir arada toplama düşüncesini yeniden filizlendireceği öngörülüyor.
ORTAK KOLLUK KUVVETLERİ NEDİR?
Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) 25 Ocak 2013 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kuruldu. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) Bölgedeki dengeleri değiştirmesi ihtimalleri arasındandır.
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