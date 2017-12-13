10:20, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu





FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada ilk etapta 65 şüphelinin yakalanması için 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, sabah saatlerinde 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 36'sı memur, 25'i asker ve polis, 4'ü sivil toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Soruşturmanın derinleşebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.