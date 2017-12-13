10:41, 13 Aralık 2017 Çarşamba

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı



Foto: Arşiv

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeye hava saldırısı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, direniş gruplarına ait bir bölgey hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeyi bombaladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, başka bir bilgiye yer verilmedi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise basına yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenledi." dedi.

İlgili Konular İsrail filistin

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.