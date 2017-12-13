10:44, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Özbekistan'da, Yolsuzlukla Mücadele Programı kabul edildi





Özbekistan'da yolsuzlukla mücadele için 51 maddelik yeni program uygulanmaya başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'da yolsuzlukla mücadele için yeni bir devlet programı kabul edildi. IA Jahon haber ajansında yer alan habere göre bu program, ülkede yaygın olan yolsuzluğa karşı 51 adet önlemin uygulanmasını sağlayacak. Özbek yetkililere göre, bu önlemlerin uygulanması amacıyla kamu kurumlarının temsilcileri, girişimciler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yolsuzlukla mücadele komisyonu oluşturulacak. Özbekistan, BM Yolsuzluğa Karşı Sözleşmesini onaylamış, ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün Yolsuzluğa Karşı İstanbul Eylem Planına katılmıştı.





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