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Filistin
11:09, 13 Aralık 2017 Çarşamba

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ABD'nin Kudüs kararı protestolarında 124 Filistinli yaralandı
ABD'nin Kudüs kararı protestolarında 124 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 124 Filistinlinin yaralandığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 124 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere karşı gerçek ve plastik mermilerle göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahalesinde Gazze sınırında 28, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise 96 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.



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