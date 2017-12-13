"Harmoni" sergisi sanatseverlerle buluştu

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Geleneksel Türk İslam Sanatları sanatçısı Hatice Ünal'ın sekizinci kişisel sergisi "Harmoni" sanatseverlerle buluştu.
Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) açıldı.
Sanatçı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide minyatür, ebru, tezhip ve kaligrafi çalışmalarından oluşan 143 eserin yer aldığını söyledi.
Sergide, 2002 yılından bugüne kadar yaptığı birçok eserin izlenime sunulduğunu belirten Ünal, "Bir şairin şiir yazması, bir yazarın bir yazıyı kaleme alması gibi ben de kendimce kendi dünyamdan, fikirlerimden ve yaşamla kurduğum bağlardan yola çıkarak kendimi bu eserlerde ifade etmeye çalıştım." dedi.
Ünal, sergideki koleksiyon eserlere değinerek, şöyle devam etti:
"Aralarında 50 eserlik 'İstanbul' koleksiyonu da var. Bu koleksiyonda ebru desenlerinin üzerine İstanbul'un belli başlı tarihi mekanlarını resmettim. Diğer taraftan da karışık tekniklerle hazırlanmış çalışmalar var. Ben aslında modern ebru yapıyorum. Buna barut ebrusu da deniliyor. Ebru soyut bir sanat aslında. Size kucak açan bir sonsuzluk gibi, o sonsuzluğa doğadan, bir gün batımından ilham alır gibi misafir olabiliyorsunuz. Bazen de konular üzerine gidiyorsunuz."
Sergide karton üzerine farklı tasarımlar yaptığına da işaret eden Ünal, "Hayatımızdan, yaşadıklarımızdan, duygularımızdan yansımalar var eserlerde. Sergiye 'Harmoni' dememizin sebeplerinden birisi de bu." diye konuştu.
Ünal, çocukluğundan beri sanata ilgi duyduğunu, eserlerini okuduğu kitaplardan ilham alarak hazırladığını dile getirdi.
Usta sanatçılardan ders aldığına da dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:
"Hikmet Barutçugil'den modern ebru dersleri aldım. Onun çalışmalarından da ilham alarak hazırladığım eserler oldu. Reza Hemmatirad'dan da minyatür, Münevver Üçer'den tezhip dersleri, Etem Çalışkan'dan da kaligrafi dersleri aldım. Fakat herhangi bir üstattan kopya olarak eser hazırlamadım. Sergideki tüm çalışmalar tamamen özgün eserlerdir ve üzerlerinde kaligrafi, tezhip, ebru ve minyatürü harmanlayarak sundum."
Ünal, bir aydır sergi üzerinde çalışarak, 10 kişilik bir ekiple sergiyi hazırladığını sözlerine ekledi.
Sergide ayrıca üzerinde sevgi barış ayetlerinin yer aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında tezhip dalında ödül verilen "Sevgi ve Barış" eserinin yanı sıra "2007 Mevlana Yılı" kapsamında İSMEK tarafından tezhip dalında mansiyon ödülüne değer görülen "Sema-Kemalat" adlı eserler de izlenime sunuluyor.
Sergi, 19 Aralık'a kadar görülebilecek.
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