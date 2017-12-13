11:26, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Ressam Başbuğ "Asya'dan Anadolu'ya" sergisinde anılacak





Kırgızistan'da 4 Temmuz'da vefat eden Türk dünyası aşığı ressam Prof. Mehmet Başbuğ'un anısına hazırlanan "Asya’dan Anadolu'ya" adlı sergi Çukurcuma'daki Markazid Sanat Galerisi'nde açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ünlü ressam Prof. Dr. Mehmet Başbuğ, vefatının ardından, "Asya’dan Anadolu'ya" adlı sergi ile anılacak. Türk dünyasının renklerini, desenlerini, kültürel ve sosyal dokusunu tuvale aktaran ressam Başbuğ'un eserleri 20 yıl aradan sonra 12 Aralık'ta Markazid Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Prof. Dr. İsa Eliri'nin üstlendiği sergide, resimlerinde Anadolu'dan Altaylara, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan coğrafyada yaşayan halkların izlerini süren Başbuğ’un 30 eseri yer alacak. RESSAM MEHMET BAŞBUĞ Başbuğ, 1956 yılında Diyarbakır'da doğdu. Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun olan ünlü ressam, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde lisansını tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yapan Başbuğ, 1976-1986 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda görev yaptı. Aynı zamanda Başbuğ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim görevliliği, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluş çalışmasında görev alarak dekan yardımcılığı ve Resim Bölümü başkanlığını yürüttü. Sanat hayatı boyunca 80 kişisel sergi açan Başbuğ, çeşitli yarışmalardan 17 ödül kazandı. Çok sayıda eserleri özel, resmi koleksiyonlarda ve müzelerde bulunan sanatçı, Ankara Ressamlar Birliği kurucu üyesi olarak da görev yaptı. Son olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını ve aynı fakültede Resim Bölümü başkanlığını yürüten Başbuğ, 4 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması sonrası Bişkek'te kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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