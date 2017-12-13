11:40, 13 Aralık 2017 Çarşamba

İsrail, Hamas yöneticisi Hasan Yusuf'u gözaltına aldı





İsrail askerlerinin, Hamas yöneticilerinden milletvekili Hasan Yusuf'u Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin, Hamas yöneticilerinden milletvekili Hasan Yusuf'u Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi. Hamas yöneticisi Hasan Yusuf'un oğlu Uveys Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Ramallah'ta bulunan evlerine baskın düzenleyerek babasını gözaltına aldığını söyledi. İsrail tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Batı Şeria'daki önemli Hamas yöneticilerinden 57 yaşındaki Yusuf, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi üyeliği görevini yürütüyor.

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