12:12, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Erdoğan'dan İİT Olağanüstü Zirvesi'nde dünyaya Kudüs çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz." dedi.



"İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şurları söyledi:



"Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayri meşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir."



"Bu kararla İsrail, yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump'tır." diyen Erdoğan, "1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt-kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür." diye konuştu.

'BEN YAPTIM OLDU DEMEKLE BU DÜNYADA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'

Erdoğan, "Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz." ifadesini kullandı.



"Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum."



"Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

'KUDÜS ÇAĞRISI'

"Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum." diyen Erdoğan, "Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün tüm inançlar için taşıdığı öneme saygı duyan Sayın Papa'ya, adil bir barış için gayret eden aklıselim sahibi Musevilere, Kıptilere, tahkir edilseler de muhkem duruşlarından taviz vermeyen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.



Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi açısından şarttır." diye konuştu.

'ABD ATTIĞI YANLIŞ ADIMDAN BİR AN EVVEL GERİ DÖNMELİ'

"İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin diplomatik sahada tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, "İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'yi, attığı bu son derece yanlış, provakatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz." dedi.

48 YIL ÖNCE KUDÜS İÇİN KURULMUŞTU

21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'teki Al-Aksa Mescidi'nin yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansında alınan bir kararla "İslam Konferansı Örgütü" adıyla kurulan organizasyon, 2011 Haziran ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde adını "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)" olarak değiştirmişti. Kuruluşun ana amacı olarak İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek öne çıkıyor. Kuruluş, Kudüs için 1967 öncesi sınırların esas alınması gerektiğini savunuyor.